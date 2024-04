“El cantante enmascarado” 2024 – con estreno televisivo: este cantante italiano será revelado en el segundo programa

Cada semana se esconde una nueva estrella bajo el misterio, que se desvela esa misma noche. Lea aquí quién estaba bajo la increíble máscara y cuándo.

¿Quieres más “El cantante enmascarado”?

Aquí puedes encontrar todas las temporadas y episodios completos de Joyn.

Lo básico en pocas palabras La temporada 10 de “The Masked Singer” comenzó el 6 de abril de 2024 en ProSieben y Joyn.

Una de las nuevas máscaras es misteriosa. Aquí hay una estrella diferente cada semana.

En la segunda vista está oculto. Giovanni Zarrella Debajo de la máscara.

En el primer episodio era una famosa estrella de ópera. Rolando Villazón.

Toda la información sobre la mascarilla y Apariencia de Lo puedes encontrar aquí.

+++ Actualizado desde el 13 de abril de 2024 +++

Una nueva estrella entre la oscuridad

Episodio 2: nuevo Evidencia circunstancialEl último una estrellanuevo Aprueba -Una máscara vieja. Debajo del misterio se encuentra el día Nuevas celebridadesque todavía está en este episodio abierto Convertirse en. La canción sola está completa. personalidad diferente. Esta estrella compone la canción “Shape Of My Heart” de los Backstreet Boys entrevista Eres el “Someone to Love” de Rolando Villazón de Queen de la semana anterior.

Al más puro estilo boy band, Mystery ofrece una actuación lista para el espectáculo. que vendrá con el Aplausos de pie Del público y del equipo de consejería.

Linda inmediatamente se da cuenta de la idea de la banda de chicos y sospecha que Joey Kelly está debajo de la máscara. Palina lo dice claramente: la ambigüedad definitivamente puede cantar. Sin embargo, tiene la sensación de que esto es algo Celebridades más jóvenesque tiene mucho también Deportes tal vez. Una imagen de seis misterios lleva a Palina a uno de ellos. chicos del ascensor Dudar bajo el misterio.

Rick, por otro lado, está muy interesado en las pruebas. Confundido. Tiene tres puntas: Ronan Keating, Philippe Boisille y Johannes Ording.

En el clip: El misterio deslumbra con “Shape of My Heart”

¿Quién está bajo el misterio en el episodio 2?

Poco después de su aparición se convierte en máscara. abierto. Y la sociedad tiene razón: es el cantante y ex miembro de Bro'Sis, Giovanni Zarrella. La evidencia encaja perfectamente: ya ganó uno Bambiformó parte de TV-Total bolas automáticas Dijo el miembro de la banda de chicos.

Fue el propio cantante. Gran diversión Él revela que es parte de “The Masked Singer” después de su presentación.

Cuando pregunté, inmediatamente dije que sí. Giovanni Zarrella

Pero eso no es todo: ahora que el italiano ha sido revelado, él y su amante volverán a aparecer nueva canción Presentando por primera vez “Danza” en televisión.

Pistas sobre el misterio del Show 2

Una pelota con diferentes pegatinas de Carros de lujo .

El rompecabezas se mira en el espejo: hay un pequeño espejo en el que estás sentado. Bambi. ¿La estrella tiene algo que ver con la película de Disney?

El conjunto ha sido lavado. Matthias Opdenheuvel

Los usuarios escriben en la aplicación Joyn

Esta semana también puedes ganar 1.000€ con tu propina correcta en la aplicación. Estas son las conjeturas de los usuarios (al 13 de abril):

Giovanni Zarrella (39%)

Rolando Villazón (19%)

Joey Kelly (5%)

Marc Forster (4%)

“The Masked Singer” – Temporada 10, a partir del 6 de abril de 2024, todos los sábados en vivo a las 8:15 pm en ProSieben y Joyn.

Qué pasó hasta ahora:

En su primera aparición en Temporada de aniversario Despertó misterio con su voz – una voz real canto profesional Debajo de la máscara cambiante, el equipo de asesoramiento sospechaba. increíble Persona talentosa “Tiene que ser así”, dice Palina. Sospeché de los comediantes Thomas Hermans Debajo de la máscara. La evidencia consistía en una roja. nariz de payaso Y uno tarifa De misterio. Luego del show, el misterio se levantó la máscara y apareció el famoso Cantante de opera Rolando Villazón.

+++ Mensaje original +++

En el clip: la primera aparición del misterio.

Rolando Villazón es el misterio en el primer episodio

Es un verdadero misterio, un rompecabezas. Primero llega a estrella velada Tonos increíblemente altos y puros. Luego, la melódica voz masculina comienza con “Somebody To Love” de Queen. muy Color acústico fuerte Se puede escuchar en una amplia gama de tonos. Está bastante claro que se trata de un cantante profesional. El equipo de asesoramiento está encantado. Grandes aplausos y gritos por la aparición del cambio de máscara.

Debajo de la máscara se esconde un verdadero intérprete con entrenamiento vocal. Max Geisinger

“Definitivamente es una persona con mucho talento”, dice Palina, por supuesto. Pero ella tiene razón al respecto suposición¿Ese Thomas Hermans está bajo la máscara?

Episodio 1: Pistas del misterio

En el primer episodio, el misterio continuó dando algunas pistas sobre su identidad entre otras exhibiciones de máscaras.

El rompecabezas presenta una nariz de payaso.

Una caricatura del misterio: ¿tal vez evidencia de la profesión de la estrella o de su talento especial?

La mundialmente famosa cantante de ópera es la que está detrás del misterio del primer episodio.

Como será el caso ahora cada semana en The Masked Singer 2024, el misterio también fue revelado en el primer episodio. El presentador invitado Max Geisinger tuvo un “verdadero profesional” con uno Entrenamiento de voz Sospechoso detrás de la máscara. Después del desenmascaramiento quedó claro que Max Geisinger tenía la nariz adecuada: nadie más El mundialmente famoso cantante de ópera Rolando Villazón Él estaba detrás del misterio en el Episodio 1.

el Aficionados El hombre de 52 años estaba en el radar de un juego de adivinanzas en la aplicación Joyn. El equipo de asesoramiento y el público del estudio están encantados. Esto significa que el listón ya está muy alto para la próxima celebridad detrás del misterio.

Hecho de la diversión: Disponible en la aplicación Joyn Más de un tercio De los usuarios aciertan con su información.

Un nuevo rompecabezas cada semana.

Suele haber una máscara debajo de todos. FamosoLo que introduce una nueva apariencia en cada episodio. Con el rompecabezas es diferente: todos los sábados están escondidos. Otra estrella Debajo de la máscara. Y cada vez seguirá siendo así. Misma noche el Secreto (o máscara) esté bien ventilado. ¿Estás en lo cierto con tu suposición cada semana?

privado apetito Esta mascarilla excepcional también está disponible cada semana entre medias. El consejo correcto en Solicitud de entrada 1000 euros. Está retirado.

¿Quién ganará “El cantante enmascarado”?

Estas son las máscaras que quieren conseguir la victoria:

Descubrirás quién sigue en el misterio el próximo sábado a las 20:15 en ProSieben y Joyn.