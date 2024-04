“Un bostezo” lejos de la cita: Michael J. Fox en un momento encantador con Lady D

En la década de 1980, él era uno de los actores más famosos de Hollywood y ella era una de las personas más famosas del mundo: Michael J. Fox y la princesa Diana. Más de un cuarto de siglo después de la muerte de la Princesa de Gales, Fox recuerda una visita surrealista al cine.

¿Podrían el actor Michael J. Fox y la princesa Diana (1961-1997) convertirse en la nueva pareja soñada de Hollywood? en la entrevista Con la revista People El ganador del Oscar, de 62 años, recuerda haber conocido a la princesa y bromea sobre lo cercano que se volvió a ella.

“Todo fue una locura”, dice Foxx sobre su ascenso en Hollywood, recordando un encuentro con Diana en el estreno en Londres de su película Regreso al futuro en 1985. En el estreno, estaba en el pasillo junto a la princesa. Ella, que en aquel momento todavía estaba casada con el Príncipe de Gales (ahora rey Carlos III, de 75 años), se sentó.

El actor bromea diciendo que “simplemente estaba fingiendo bostezar y agitar el brazo” para evitar “tener una cita con ella”. “Estos momentos y momentos como esos fueron muy surrealistas”. Aunque no se ha fijado una fecha oficial, la princesa Diana todavía estaba entusiasmada con la película. “Aparentemente se rió un par de veces y ciertamente no abucheó”, dijo Fox en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2020.

Fox en los años 80: “Éramos simplemente famosos”

En una entrevista con la revista People, Michael J. Fox también habló de cómo ha cambiado la industria cinematográfica desde que comenzó como actor. Fox dijo: “Hay un dicho que mencioné cuando recibí un Oscar honorífico. Alguien me dijo el otro día (…): Eres famoso en los años 80”. “Pensé: 'Guau, esto es genial. Los años 80 fueron populares. Cierto, éramos diferentes'.

“Éramos más estrictos. No teníamos redes sociales, no teníamos nada de eso”, explica. “Simplemente éramos famosos. Estábamos solos. Fue un gran momento”. Cuando se le preguntó si era “más difícil” ser famoso en los años 80, Fox respondió: “Bueno, había que tener talento. Eso ayudó”.