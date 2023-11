Marvin ahora se arrepiente de haber coqueteado con Shakira “¿Eres tú?”

Collage: Marvin Kleinen, Christina Roche Instagram/marvinklinen, Instagram/kristinashakira

16 de noviembre de 2023, a las 5:00 – Lynn D.

En Are You The One – Reality Stars in Love, ¡las cosas se están poniendo muy calientes entre Marvin Kleinen y Christina Roche (25), también conocida como Shakira! En el primer episodio, las personalidades de los reality shows intercambiaron afecto, pero pronto brotaron las lágrimas. Parece que los dos no pueden vivir el uno con el otro o sin el otro. Ahora, una vez finalizado el espectáculo, el hermano pequeño de Calvin Kleinen (31) habla. destello de escoba Sobre los altibajos de nuestro tiempo juntos… lamentar marvin ¿Sobre el romance con Shakira?

Marvin Kleinen, participante de “Swipe, Match, Love”. RTL/Frank Oso

En una entrevista con destello de escoba traidor: “Si hubiera sabido de antemano lo que estaba pasando allí, me habría comportado de manera diferente por dentro”. Marvin lamenta su conciencia culpable y ataca repetidamente a Shakira cuando llora. “En realidad, ella se comportó mucho peor que yo”, dice. El hecho de que el ex candidato a Bachelor también estuviera coqueteando con otros candidatos era una espina clavada en su costado, pero el alcance de eso no le quedó claro en el programa.

Cristina Shakira en agosto de 2023 Instagram/kristinashakira

¿Qué quería el participante “Pasar, Igualar, Amar”? ¿Hacerlo diferente? “Habría trazado una línea antes y habría dicho: ‘Oye, no funciona de esa manera’.Marvin explica. En lugar de cortejar a Shakira, preferiría centrarse en alguien que se toma el conocimiento tan en serio como él: ¿Jennifer Degenhart, tal vez? Los dos finalmente confirmaron públicamente que son pareja en una reunión de un programa de citas.

Jenny Degenhart y Marvin Kleinen, noviembre de 2023 Instagram/jenniferdegenhart_

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa