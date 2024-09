Más de una hora de espera para realizar la reserva previa

PCGH ya ha informado de ventas asombrosas para la PS5 Pro y productos de la serie del 30 aniversario. Comienza hoy en Playstation Direct.

saludos desde la cola

La preventa debería comenzar a las 10 a.m. Realmente no se puede juzgar la situación, porque en Playstation Direct, donde se realizan la mayoría de las preventas, Hay una lista de espera de inmediato.. Sony escribe: “Actualmente estamos viendo un gran volumen de clientes en nuestro sitio web. Estamos haciendo todo lo posible para que vuelva a estar disponible pronto para que puedas realizar tu reserva directamente desde PlayStation”. Una vez que la cuenta atrás mostrada, que actualmente es de una hora, llegue a cero, se asignará al interesado una plaza aleatoria. Sony dijo que la página se actualiza automáticamente y que no habrá ningún beneficio al abrir varias pestañas.







Fuente: Sony





Lista de espera en Sony



Para comprar en Playstation Direct, necesita una identificación de PSN y métodos de pago de depósito como Visa, Mastercard y PayPal. El gran volumen en la Sony Store probablemente se deba al hecho de que, además de la PS5 Pro, hoy también se pueden reservar varios productos de la gama antigua. El controlador inalámbrico Retro Series Dualsense también debería estar disponible para pedidos en Amazon hoyAl menos eso es lo que informa. Economía del juego. El paquete PS5 Pro, Playstation Portal y control inalámbrico se puede pedir hoy con el tema PSX (con variante Edge). La PS5 Digital de aspecto retro solo estará disponible a partir del 10 de octubre. Se puede solicitar.

Aún no hay precios para productos retro. La PS5 Pro cuesta 800 € en Alemania sin la unidad de disco ni el soporte. Algunos revendedores ya pedían precios ridículos de unos 200 euros por la unidad, porque la “unidad” se agotó inmediatamente después del anuncio de Sony.

