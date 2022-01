Más del 24 %: nadie le roba el protagonismo a Anke Engelke

La tercera temporada de “¿Quién se roba el show?” En camino a los ya sólidos resultados de las dos rondas anteriores. La actuación estelar de Anke Engelke recientemente creó un gran revuelo, en muchos sentidos. Englick moderó el programa, que se transmitió en ProSieben el martes por la noche entre las 8:15 p. m. y las 11:25 p. m. Una cuota de mercado del 24,1 por ciento fue, también con diferencia, el mejor valor para “¿Quién se está robando el espectáculo?” ingresado hasta ahora. 2,26 millones de personas presenciaron la producción, incluidos poco más de un millón y medio de entre 14 y 49 años. Por cierto, Anke Engelke tuvo que admitir la derrota en el programa. Goku gana la moderación del próximo episodio con la victoria.

Debe haber sido un alivio para ProSieben que el grupo en vivo inicial, la serie “Goofs”, apenas se benefició del éxito de “WSMDS”. Pasadas las 23:25, las dos versiones del formato tenían una cuota de mercado del 7,4 por ciento cada una. Hace unas dos semanas, la serie acababa de alcanzar la marca del 10 por ciento. Presumiblemente, el RTL Jungle Contest se ha hecho sentir aquí. Con una cuota de mercado diaria media del 13,3 % entre los 14 y los 49 años, ProSieben estaba un punto porcentual por delante de RTL.

Mientras tanto, el martes por la noche no fue bien para la estación hermana Saturday 1. Después de “Breakfast TV” (19,9%), solo “Auf Streife – The Specialists”, “Klinik am Südring” y “Die Gemeinpraxis” lograron alcanzar el mercado de dos dígitos. Comparte. Con valores entre 4,4 y 5,9 por ciento, “K11” y “Letters Battle”, por ejemplo, la pasaron mal la noche anterior y las cosas no fueron del todo bien para la serie policiaca estadounidense en el programa principal de la noche.

“Navy CIS” mostrado a las 8:15 p. m. obtuvo el mejor número con una participación de mercado promedio del 5,6 por ciento en el grupo objetivo. La sucursal de Los Ángeles no superó el 4,5 por ciento después de las 9:15 p. m. El paquete doble “alcista” se deslizó más tarde en la noche con un pobre 3,4 por ciento cada uno. Cayó incluso poco después de la medianoche, cuando el “Equipo Seal” atrajo sólo al 2,9 por ciento de los anunciantes.