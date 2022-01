Él no sabía nada sobre el destino.

Daniel Hartwich y Sonya Zetlow han dirigido bush camp en RTL desde 2013. Foto: RTL / Stefan Menne

campamento en la jungla

el campamento en la jungla 2022 ha estado en pleno apogeo desde el viernes pasado. Once celebridades viajaron no a Australia esta vez, sino a Sudáfrica para pasar las duras pruebas allí, ganando la aclamación de los espectadores de RTL y, finalmente, como la reina o el rey de la jungla. Alemania volver. acompañarlos estrellas Nuevamente por los moderadores Sonia Zittlow y Daniel Hartwich.

Hubo una gran alegría por todos lados de que podría haber una escena televisiva en el bosque nuevamente después del extraordinario programa del año pasado en 2022. Pero en medio de la temporada actual, la candidata Tina Rowland recibe un mensaje impactante para el campamento: Su mejor amiga falleció después de una larga y grave enfermedad.

En la versión de Sunday Jungle Camp, el duelo solo se menciona de manera muy casual y quizás sin querer al final: Aparentemente, RTL dejó Hartwich ignorante de las noticias., quien llegó al campamento de buen humor como siempre para anunciar a los candidatos para el próximo examen de bush, y así provocó una situación bastante desagradable.

RTL permite que Daniel Hartwich aparezca en televisión en vivo

La boxeadora Regina Halmich, quien administraba la cuenta de Instagram de Tina Rowland mientras acampaba en el bosque, compartió la noticia el domingo por la noche. Escribí a una losa negra: “Una carta muy triste hoy. La amiga de Astrid, Tina, falleció ayer”.

Tina será notificada en el campamento porque fue “Sinceramente, desearía que ella también se enterara en el campamento si la condición de Astrid empeorara”.Tal y como se recoge en el comunicado deportivo. De todos modos, Tina fue informada. En la parte en vivo del campamento en la jungla, que se transmitía tarde en la noche, Tina parecía estar sola.

“¿estas cansado?” Daniel Hartwich preguntó casualmente, lo que la actriz negó. Así que ve con moderación, totalmente inadecuado para la situación: “¡Estás en el tercer programa! Desafortunadamente, ese no fue el caso con ‘Let’s Dance’ y ambos sabemos quién tiene la culpa: Vadim Garbuzov, por supuesto, tu pareja de baile”. Tina apenas reaccionó a eso. Así que Hartwich volvió a preguntar:

“Tina, pero no estás realmente de buen humor, ¿verdad?”

Tina Rowland ha recibido una triste noticia.Foto: captura de pantalla / RTL

Entonces el candidato dijo: “No me siento bien”. Después de eso, el corredor solo espera que “las cosas mejoren”. Al menos la actriz de “Manta Manta” no fue seleccionada para la audición. Sonja finalmente se agrega misteriosamente: “Ya veo, lo siento mucho”. Luego, su coanfitrión admitió que no se había dado cuenta. Sonya entonces: “Sí, definitivamente lo descubriremos de alguna manera”.

Esto todavía no es suficiente. En el camino de regreso a la casa del árbol, el presentador de “Let’s Dance” volvió a preguntar: “Dime, ¿qué pasa con Tina? Eso no se veía bien”. Sonya pensó que Tina “recibió malas noticias”, pero no sabe cuándo exactamente. “Ella tuvo que llorar hoy, lo vi. Tal vez mañana lo sepamos”, pareció restarle importancia al asunto durante los últimos segundos antes del final de la transmisión.

¿Cómo lidia RTL con el duelo de los vagones del bosque?

De hecho, solo todos los equinoccios del campamento de la jungla están en vivo. Daniel y Sonia anuncian los clips, en su mayoría de ayer. En Sudáfrica ahora hay una hora de diferencia con Alemania, a diferencia de Australia. Esto significa que el día actual termina con una prueba de bosque.

Entonces, cuando Tina se enteró de la muerte de su amiga el domingo por la noche, era demasiado tarde para lidiar con el duelo en el episodio de este fin de semana. Sin embargo, es muy dudoso que RTL no parezca haber informado al menos a un medio de lo que Tina ahora está luchando en el programa.

La candidata estaba claramente molesta cuando Hartwich habló alegremente sobre su participación en el campamento de la jungla. Queda por ver cómo la producción manejará transmitir el mensaje a la actriz. También sería cuestionable si filmaron su reacción y la cortaron entre los segmentos de entretenimiento del campamento.

Al menos está claro que Tina no se ha ido del programa tras la noticia. Regina Halmich confirmó en una historia de Instagram que todavía espera el apoyo de los espectadores y se desvanece en la línea directa para su candidato.

Hartwich se disculpa

En el programa del lunes, el duelo fue el tema nuevamente. Daniel Hartwich se disculpó con las palabras: “Lo siento mucho, realmente no lo sabía. De lo contrario, no habrías estado hablando estúpidamente con Let’s Dance”. Fue recibido positivamente en las redes sociales que volvió a acercarse a Tina Rowland. Un usuario dice, por ejemplo: “¡Disculpe amablemente y hágale saber, Hartwich! ¡Estoy totalmente reconciliado hoy!”. En otros lugares, simplemente puede leer: “Nice von Hartwich”.

