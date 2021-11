Sophia Tomala: ¡Eso es! Crítica repugnante contra el ex-Loris Karius

Sofia Tomala: “De ahora en adelante solo jugadores exitosos”

En la “sala de estar global”, los gemelos Dennis y Benjamin Walter estaban, como siempre, relajados y joviales. Y Sophia Thomala también confía en ganar, porque después de su participación en Who Wants to Be a Millionaire tengo Ya no temen las ofertas de la competencia. Pero se hace una pregunta porque los presentadores quieren saber quién era el invitado en la versión de celebridades del programa de preguntas de Günther Jauch. Todavía está segura de Tim Malzer y Smodo, pero no puede encontrar el nombre del jugador de voleibol Julius Brink (39). También fue uno de los moderadores con “Aclaración de números” activada. Insinúa sus relaciones con deportistas profesionales., ella responde de inmediato: “De ahora en adelante, solo los atletas exitosos”.