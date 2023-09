Parece que se está gestando una sorpresa: “Este título no se esperaba”.

tz Munich pastos

Oktoberfest 2023: ¿Qué canción cantarán los visitantes del Oktoberfest con especial fuerza este año? Hay un nuevo competidor.

Actualizado el 24 de septiembre a las 5:27 p.m.: Wiesn llega en 2023, nada todavía: la oficina de prensa de Wiesn anunció el domingo, en el ecuador del Oktoberfest, que este año no se lanzará ninguna canción. Ni siquiera el personal de control de la contaminación, que mide periódicamente el nivel de ruido en las tiendas, pudo identificar un favorito.

“Sin embargo, ‘Sara perche ti amo’ se representa con más frecuencia”, afirma el director del festival, Clemens Baumgartner. “Clásico italiano”. “Creo que es hermosa, al menos ese título no se esperaba.” Quizás la canción se convierta en un éxito en el Oktoberfest.

Tendencia del Oktoberfest: ¿Qué Oktoberfest será un éxito en 2023?

MÚNICH – El éxito de fiesta “Layla” generó polémicas en 2022. Debido al estribillo ofensivo, los dos creadores, DJ Robin y Michael Müller, alias Schürze, fueron acusados ​​de sexismo. ¿Qué canción te emocionará en el Oktoberfest de este año?

En el Festival Folclórico Kiliani de Würzburg de 2022, la ciudad y los anfitriones del festival acordaron que la canción no se tocaría. Esto fue visto como una restricción de la libertad artística, incluso por parte de la cantante y productora musical Mali-Eke Hepgold. Incluso el ministro federal de Justicia, Marco Buschmann, se unió entonces al debate y escribió en Twitter: “No es necesario que te gusten las letras de las canciones de éxito. Incluso puede que los encuentres estúpidos o de mal gusto. “Pero prohibirlo oficialmente, creo que es demasiado”.

© Sven Hoppe/DPA

Tendencia del Oktoberfest: ¿Qué Oktoberfest será un éxito en 2023?

No hubo ningún escándalo real que pudiera reemplazar a Layla este año. “Creo que ‘Layla’ podría volver a convertirse en un éxito en el Oktoberfest de 2023”, opina Michael Pearl, que toca con su banda Cagey Strings en el Hacker Festzelt. “Satisface la necesidad de la gente de simplemente celebrar y cantar y que no les digan qué hacer”. Por lo demás, no hay canciones nuevas y contundentes en el mercado, pero “clásicos como “Fürstenfeld”, “Wahnsinn” o “Cordula Grün” serán un éxito”. Por supuesto que aguanta”.

Erwin Pointinger, de Erwin and the Tail Fins, lo ve de otra manera: “El año pasado tocamos ‘Layla’ quizás tres veces en Bräurosl, pero este año no hubo carpa para el festival. En mi opinión, el revuelo que rodeaba esta canción se ha calmado”. En lugar de eso, escucharás más a menudo la canción personal del Oktoberfest de Pointinger: “Sweet Caroline” de DJ Ötzi.

Probablemente Leila no desempeñará un papel importante en “Erwin and the Tail Fins” de Bräurosl. © Erwin Pointinger

Oktoberfest 2023: ¿Un brindis por la comodidad?

Tampoco quieren comprometerse todavía con la ciudad. Wolfgang Nickel, del Ministerio de Empleo y Economía, quiere esperar hasta la primera semana del Oktoberfest: “Entonces veremos si surge una tendencia que podamos anunciar en nuestros resultados provisionales”. Sin embargo, Nickel se inclina a hacer predicciones: “Sin embargo, ‘Prosit der Cozness’ será uno de los más vendidos, ya que esta canción es especialmente popular entre los posaderos.