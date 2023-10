La foto de Britney dio la vuelta al mundo: “Nadie quería nada de mí porque era fea” | entretenimiento

Un momento que cambió toda su vida.

Esta foto es para Britney Spears (41) A partir de 2007 rompió el corazón de muchos fans: la princesa del pop se afeitó la cabeza por la noche en una pequeña peluquería de Los Ángeles. Los paparazzi, que en ese momento la siguen constantemente, toman fotografías a través del cristal de la ventana: ¡la imagen da la vuelta al mundo! En su autobiografía, La mujer dentro de mí, describe este momento desde su propia perspectiva.

Previo a este incidente, Britney se paró frente a la casa de su exmarido, Kevin Federline (45 años), rogando ver a sus dos hijos.

matrimonio entre Britney y Kevin ya habían fracasado en este punto y estaban peleando por la custodia de sus hijos. Sean (ahora 18) y Jayden (ahora 17). El mayor de los niños tenía un año y medio en ese momento, y Jayden tenía solo cinco meses.

Kevin Federline y Britney estuvieron casados ​​de 2004 a 2007. “Kevin estaba completamente enamorado de la fama y el poder”, escribió en su libro sobre el final de la relación. “He visto una y otra vez cómo la fama y el dinero destruyen a la gente, y con Kevin pude verlo en cámara lenta”. Foto: Imágenes falsas

Pero Kevin dejó a Britney parada frente a su casa. “Quería que un ariete llegara hasta ellos”, escribe hoy la cantante sobre ese momento.

Lo malo de la situación: “Los fotógrafos estaban observando todo. (…) Me arrinconaron. Y como siempre, estos tipos me seguían, esperando que yo hiciera algo que pudieran fotografiar. Esa noche Les di lo que querían.

¡Britney fue a la peluquería, tomó las tijeras y se afeitó el cabello!

Britney: “Todo el mundo pensó que era realmente extraño. ‘¡Mira qué loca está!’ Incluso mis padres estaban avergonzados. Pero nadie parecía entender que me estaba volviendo loca de dolor porque me habían quitado a mis hijos”.

Continuó: “Con mi cabeza calva, todos me tenían miedo, incluso mi madre. Ya nadie quería nada de mí porque era muy feo”.

En este punto, Britney se encuentra en un punto bajo de su vida. Además de la repentina muerte de su querida tía Sandra, que era como una segunda madre para ella, y su matrimonio fallido con Kevin Federline, también padecía depresión. “Ahora sé que estaba experimentando casi todos los signos de la depresión posparto: tristeza, ansiedad y agotamiento”.

Sólo hubo unos pocos meses entre sus dos embarazos. Mirando hacia atrás, Britney dice que sufrió depresión posparto Foto: Image Alliance/Jordan Strauss/Invision/AP

Britney ha sido retratada repetidamente como una mala madre con un problema de drogas y alcohol. “Nunca tuve un problema con la bebida”, escribe ella misma. Disfruté bebiendo, pero nunca se me fue de las manos. ¿Quieres saber cuál es mi medicina favorita? ¿Lo único que bebiste además del alcohol? Adderall, una anfetamina que se administra a niños con TDAH. Adderall me drogó, sí, pero mejor aún, me hizo sentir menos deprimido durante unas horas.

Después del incidente en la peluquería, le aconsejaron a Britney que fuera a rehabilitación para tener más posibilidades de obtener la custodia. “Así que lo hice, aunque descubrí que mis problemas estaban más relacionados con la ira y la tristeza que con las drogas. Cuando llegué a la clínica… mi papá allá. Se sentó frente a mí y había tres sillas plegables entre nosotros. Él simplemente dijo: “Eres una vergüenza”.