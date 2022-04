Tiradores de cordón de apertura de ARD: la pantalla flopada sale del programa con efecto inmediato

Con un promedio de 0,34 millones de espectadores mayores de tres años y una participación de mercado de 4,1 y 3,6 por ciento respectivamente, se puede decir lo siguiente después de ocho semanas: The Steffen Henssler Show “Duelo de cocina familiar” El fallo. La programación de ARD también llegó a esta conclusión y aprovechó el feriado de Semana Santa para eliminar el programa de cocina diario del programa. En plena emisión, Das Erste ya ha decidido sacar el programa del programa de la tarde y emitirlo en el programa de la mañana a partir de finales de marzo. Ahora finalmente ha terminado.

A partir de hoy, 19 de abril, el cupo gratuito se lo llevará la oferta del concurso “Maestro de la vida cotidiana”que siempre ha seguido en las semanas anteriores “Vivir después de las nueve” Fue enviado y por lo tanto devuelto por alrededor de una hora. Anteriormente, el programa era con “loco por el mar” lleno. Un procedimiento similar se siguió con el turno de la tarde para el “Duelo de Cocina en Familia”. También a esa hora, la serie documental ocupaba el espacio de las 16:10 horas. Nuevos episodios presentados el primero Aunque no. La producción de “Crazy for the Sea” cesó a finales de 2021.