Voz de Alemania: ¡El momento del shock! Shirin salta y maldice: “¡Mierda!” | entretenimiento

Esto puede denominarse “opacidad”.

Batallas en “ Voz de Alemania“Está en marcha y desencadenó toda una serie de acontecimientos inesperados el jueves por la noche.

jurado Ronan Keating, de 46 años, quedó sorprendido por el talento femenino. Bailó de manera tan obscena para la estrella del pop que él sintió que habían violado su privacidad. Mientras tanto, el candidato Lorenz (22 años) se enfrentaba a problemas completamente diferentes. Olvidó sus palabras al comienzo de la batalla y casi provocó la cancelación del espectáculo.

Leer también

“Cancela. ¡Director, deténgase!”

De hecho, la canción debería ser… Sherine David (28 años) eligió sus talentos, especialmente Lorenz. Se suponía que el rapero escribiría el título “¡No!” Con Finja (20 años). Hazaña Sidhu. Desempeñando dos roles. Si bien Lorenz estaba contento con esta elección, Venga no conocía la canción y tuvo que aprenderla desde cero.

Durante la actuación, Lorenz hizo muecas de sorpresa a todas las personas. Acababa de cantar una línea de la canción cuando de repente se hizo el silencio y el rapero se llevó las manos a la cabeza horrorizado: ¡Olvidé la letra! La entrenadora Shirin se levantó de un salto y maldijo: “¡Mierda!”

Finja y Lorenz en el escenario de The Voice. Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

Después de unos momentos, Lorenz se recuperó y pudo rematar el título. Solo en la sala de talentos, los otros candidatos observaron el impactante momento y comentaron: “Este tipo está tan enojado con sus pantalones en este momento. ¡Ha perdido el corazón!”.

Sherine David también estaba todavía en shock: “Morí muy brevemente. Pensé que estábamos entrenando y dije: ‘Espera un momento. Cancela por un momento. ¡Director, detente! Entonces me di cuenta de que estábamos en combate, y eso fue’. No es posible.”

Sherine quedó muy impresionada de que Lorenz rápidamente encontrara su camino hacia la canción.

Lorenz se recuperó y logró cantar “¡No!” Por el artista Sido. Doreen termina de actuar Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

Ronan Keating también tuvo una anécdota que contar: “Estuve en el programa de televisión de Giovanni el año pasado. Y también olvidé mi guión. Estaba en un programa con los Kelly. Olvidé todas las palabras. ¡Escribí una letra!”.

El guión tuvo un final feliz para ambos participantes en la batalla. Sherine decidió llevarse a los dos talentos con ella a la siguiente ronda, pero tuvo que respirar profundamente después de los hechos: “Realmente pensé que la producción decía: Cancelar. ¡Necesito un trago, muchachos!

La rapera Sherine David a menudo tiene que respirar profundamente en su silla “The Voice”. A veces porque el talento para cantar les llega directo al corazón. A veces porque algo salió mal Foto: ProSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

Ronan Keating en la trampa de Antanz

¡Todos quedaron asombrados en el episodio actual! De todas las personas, el querido cantante Ronan Keating de repente se convirtió en un juez duro y encontró palabras claras para los talentos Sebastian (38) y Casselia (31) de Bill y Tom Kaulitz (ambos de 34): “No era nada nuevo. No era “Todo lo que no habíamos visto antes. Fue una batalla muy unilateral. “No hay razón para someter a las personas que no están preparadas”. Bill no podía creerlo: “¡Hoy eres agresivo!”.

Cecilia y Sebastian tuvieron que escuchar las críticas del cantante de los Suns, Ronan Keating Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

Luego, Ronan tomó una decisión difícil con respecto a su pelea entre Lisa (18 años) y Oscar (17 años). Después de interpretar “If the World Was Ending”, rápidamente despidió a ambos miembros del equipo: “No puedo entenderlos. Lo siento. ‘Aún no estás listo'”. La decisión claramente lo molestó, pero después Al poco tiempo, Keating se encontró en el siguiente dilema.

Las talentosas Teresa (20) y Jacqueline (34) estaban ensayando la interpretación de la canción “Lady Marmalade”, y Jacqueline en particular se volvió loca antes de la pelea con la bailarina de burlesque Teresa: “A mí también me da pánico, tengo que se honesto.”

Jacqueline y Teresa cantaron “Lady Marmalade” Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

Pero de repente algo le sucedió a Jacqueline y ella hizo todo lo posible. Cantó con confianza en los ensayos y bailó obscenamente con el entrenador Ronan.

Estaba bastante emocionado y se sintió atrapado: “Estuviste tan cerca. No respetaste mi privacidad ni un poco. ¡Estaba asustado!”.

Jacqueline hizo lo mejor que pudo durante el entrenamiento, bailando obscenamente de la mano del entrenador Ronan. Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

Sin embargo, Jacqueline tenía más esperanzas de conseguir un pase a la siguiente ronda: “Espero que a Ronan no sólo le arranquen los ojos, sino que también se le caigan las orejas después”. Este plan funcionó perfectamente.

Keating ignoró generosamente la “privacidad ignorada” y llevó a Jacqueline a la siguiente ronda.

Estos talentos también pueden participar en batallas en equipo.

Hay una innovación en la actual temporada de “La Voz”: ya no hay SingOffs, sino equipos de entrenadores que compiten entre sí.

Estos candidatos participan en batallas en equipo:

► Anne (17) del Equipo Ronan derrotó a Valentina (35) después de la batalla “Carry Me Like You Use It” de Zoe Weisz.

► Bill y Tom Kaulitz alias «Team Toll» llevan a Sebastian a la siguiente ronda.

El talento cantante Sebastian está listo para pasar a la siguiente ronda de ‘The Voice’. Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

► Giovanni Zarrella (45 años) Dan (43 años) está convencido del “Senza una donna” de Zucchero y confía en él en las peleas en equipo.

►Laura (22) también puede esperar con ansias la siguiente ronda. Giovanni la eligió después de la película “El Joker y la Reina”.

Laura también ha seguido adelante Foto: PeoSieben/SAT.1/Andrzej Kowalski

► Niklas alias Vichy (22 años) causó revuelo en las audiciones a ciegas: destrozó el sistema de sonido con su interpretación metálica. La pelea con la cantante de ópera Alina (34 años) en la película “El fantasma de la ópera” asombró tanto a todos los entrenadores que Giovanni Zarrella gritó: “¡Patéame el trasero, eso estuvo genial, hombre!” Los entrenadores Bill y Tom también lo pensaron. , quien rápidamente llevó a ambos talentos a peleas en equipo.