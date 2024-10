Masacre de Hamás en Israel: la Oficina Federal para la Protección de la Constitución advierte sobre nuevas manifestaciones antisemitas el 7 de octubre

Antes del aniversario de la masacre de Hamás Israel La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) ha advertido sobre el aumento de las protestas antiisraelíes y antisemitas. “El aniversario podría ser un acontecimiento motivador para gran parte del espectro de la protesta”, dijo Thomas Haldenwang, jefe del Servicio Federal de Inteligencia alemán. “La situación actual encierra un gran potencial para la pasión, la polarización y el extremismo, incluso para actores anteriormente moderados”. Según las autoridades, el foco de las protestas probablemente esté en Berlín.

El sindicato de policía (GdP) también está preocupado. “Miramos los días venideros con gran preocupación. Ya hemos visto en los últimos días que la propensión a la violencia en nuestras calles de la escena propalestina está escalando una vez más hacia el odio, el antisemitismo y la violencia extrema”. el dijo Berlina El portavoz del RGPD, Benjamin Gendreau. Cree que los recientes acontecimientos entre Israel, Líbano e Irán tendrán un impacto en la reunión de Berlín.

El aniversario de la masacre cae el próximo lunes. el policía Está previsto que unos 2.000 servicios de emergencia estén presentes en Berlín para proteger las manifestaciones. “El apoyo proviene de otros estados federados y del gobierno federal”, afirmó un portavoz de la empresa. Este fin de semana habrá varias manifestaciones en la capital.

En Frankfurt am Main, la ciudad prohibió una manifestación pro-palestina el lunes, pero el tribunal administrativo levantó esa prohibición poco después. El alcalde Mike Joseph (SPD) y la presidenta de Orden Público, Annette Rehn (FDP), dijeron que el derecho a manifestarse es un activo muy valioso. “Sin embargo, si existe el temor de que las manifestaciones puedan dar lugar a delitos como la incitación al odio, llamamientos a cometer delitos penales, así como declaraciones antiisraelíes y antisemitas, entonces, basándose en las circunstancias aparentes, existe una relación directa amenaza a Israel”. “Seguridad pública, tenemos que actuar”. El fallo de emergencia del tribunal declaró luego que con la prohibición, la ciudad estaba ignorando la importancia de la libertad de reunión y de expresión.

Más crímenes antisemitas en Alemania

Al mismo tiempo, la ministra federal del Interior, Nancy Wieser (SPD), pidió solidaridad con los judíos. Su ministerio dijo que ha habido un aumento significativo de los delitos antisemitas en Alemania desde el 7 de octubre de 2023. Entre principios de este año y principios de octubre, se registraron más de 3.200 actos, no todos coercitivos en relación con con el conflicto en Oriente Medio. En el mismo período del año pasado se produjeron 1.600 actos antisemitas. Según el Ministerio, esto incluye principalmente daños a la propiedad con motivos antisemitas e incitación al odio.

El 7 de octubre, hace un año, los terroristas De Hamás Otros grupos extremistas mataron a más de 1.200 personas en Israel y tomaron como rehenes a otras 250 en la Franja de Gaza. Esta fue la razón detrás de la actual guerra en Gaza. En muchas ciudades alemanas se produjeron manifestaciones pro-palestinas tras el ataque de Hamás. En algunos casos se gritaron allí consignas antisemitas.

La Asociación Germano-Palestina se distancia de algunos de los manifestantes

Nazih Musharbash, líder de la Asociación Germano-Palestina, se distanció de partes de las marchas pro-palestinas. Musharbash dijo a RBB Inforradio que si se infringieran las leyes durante las manifestaciones, equivaldría a un castigo y no contaría con el apoyo del gobierno de la RDA. Y añadió: “Por eso nosotros, en la Asociación Germano-Palestina, no convocamos, por ejemplo, marchas, porque no queremos que esta gente esté allí”. Esto se aplica tanto a los alemanes de extrema derecha como a los islamistas. “Nos están molestando y perjudicando nuestra causa”.

El alcalde gobernante de Berlín, Kai Wegener (CDU), calificó de vergonzoso el “aumento global del antisemitismo”. “No toleraremos eso en esta ciudad. Berlín nunca más se quedará de brazos cruzados cuando los judíos sean amenazados o tratados con hostilidad”, afirmó. Wegener condenó recientemente los disturbios en Berlín. “Nadie tiene derecho a cometer delitos en Berlín ni a arrojar piedras u otros objetos a la policía”.