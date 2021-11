Matrimonio infantil en Afganistán: su padre se lo vendió a un anciano – Política en el extranjero

Reinado del terror de los talibanes Afganistán se ha hundido en una profunda crisis humanitaria. En un sistema donde las mujeres están oprimidas, la pobreza desenfrenada está llevando a muchas familias al extremismo.

Muchas familias venden a sus hijas, algunas de las cuales aún son jóvenes, para obtener dinero. en la televisión estadounidense CNN Ahora, una niña de 9 años habla de su destino y de cómo su padre la vendió a un hombre de 55 años.

La pequeña Baruana vive con su familia en un campamento improvisado para desplazados internos en Badghis. La familia tuvo que mudarse allí hace cuatro años cuando el padre perdió su trabajo.

Desde que los talibanes llegaron al poder en agosto, la familia ha recibido poco apoyo financiero. La familia solo tiene tres dólares al día a su disposición, lo suficiente para garantizar que una familia de ocho personas sobreviva con algunos alimentos básicos. No tengo trabajo, ni dinero, ni comida. Tengo que vender a mi hija. No tengo otra opción “, explica el padre de Paruana.

Paruana sueña en realidad con ir a la escuela y convertirse en maestra. Como niña y novia de un hombre mayor, este sueño probablemente nunca se hará realidad. “Mi padre me vendió porque no tenemos pan, arroz y harina. Me vendió a un anciano”, dice la niña.

El hombre pagó solo 200.000 afganos (2.000 dólares estadounidenses) por el niño. Cuando viene a recoger a su esposa, Paruana llora. La niña, con un velo negro, sostiene la mano de su madre.

Con solo una pequeña bolsa de pertenencias, se pone al cuidado del extraño. Paruana claramente se defiende a sí misma cuando sale de la casa de sus padres. Intenta destrozarse una y otra vez, pero con su pequeña estatura no tiene ninguna posibilidad de escapar de las manos del gran hombre.

El matrimonio infantil es común en las zonas rurales pobres de Afganistán. Sin embargo, debido a la crisis económica y humanitaria en el país, las organizaciones de ayuda están reportando un número creciente de casos.

Se han congelado miles de millones de dólares en dinero del banco central desde que los talibanes llegaron al poder. Ahora los bancos se están quedando sin dinero. No se han pagado salarios durante meses mientras los precios de los alimentos están subiendo.

Según las Naciones Unidas, más de la mitad de la población afgana no sabe dónde conseguir su próxima comida, y más de tres millones de niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición aguda severa en los próximos meses.