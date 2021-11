El futuro del acuerdo nuclear: los iraníes son apóstatas

El nuevo gobierno de Irán lleva tres meses en el poder. El presidente conservador de línea dura juega un papel clave por tiempo limitado en el acuerdo nuclear, mientras que una población desesperada está perdiendo cada vez más la fe en el acuerdo.

Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se han estancado desde que el gobierno del presidente, los dos líderes conservadores, asumieron el poder en Teherán. Según el negociador nuclear iraní, Bagher Kani, las cosas deberían continuar a fines del 29 de noviembre.

A principios de año, muchas personas en el país todavía tenían grandes esperanzas de que si todos regresaban al acuerdo nuclear, sus vidas también mejorarían. Mientras tanto, muchos se han rendido.

El joven Teherán Ali de los que se rindieron. Sus expectativas de nuevas conversaciones sobre el acuerdo nuclear son escasas.

El joven de 31 años con barba de tres días y cabello oscuro y rizado sale y camina por Teherán en un chándal. Él trabaja en diseño de interiores y dice: “Soy dueño de un negocio. En los últimos 50-60 días, la situación de los pedidos ha sido realmente mala. Así que es peor que antes”.

Irán ha atravesado una crisis económica durante años, principalmente debido a las sanciones estadounidenses que el expresidente estadounidense Donald Trump impuso gradualmente. Cuando Joe Biden asumió el cargo a principios de año, muchos iraníes tenían grandes esperanzas.

El gobierno iraní solo puede volver al acuerdo nuclear si Estados Unidos levanta las sanciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Saeed Shatibzadeh, mencionó la segunda condición.

En otras palabras, si Teherán puede contar con que el sucesor de Biden no dimita. Muchos en Occidente sospecharon que sería más difícil con el presidente conservador de línea dura Ibrahim Raisi, quien fue elegido en junio. Su equipo se ha negado durante mucho tiempo a celebrar una nueva ronda de conversaciones en Viena. Se dijo, entre otras cosas, que primero debes ser entrenado por tus antepasados.

Sin embargo, algunos expertos se muestran escépticos sobre la táctica dilatoria del gobierno de Teherán para generar poder de negociación. Un año después de que Trump abandonara el acuerdo nuclear, los valores umbral para el enriquecimiento de uranio, por ejemplo, están comenzando a violarse gradualmente.

Al margen de la cumbre del G20 en Roma hace una semana, Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña publicaron una declaración conjunta. Irán debe cambiar de rumbo. El presidente Raisi debería hacer todo lo posible para poner fin a las negociaciones con ellos. Esta es la única forma de evitar una escalada peligrosa, dijo el comunicado. Si Irán vuelve a cumplir con su parte del acuerdo nuclear, también se pueden levantar las sanciones, lo que permitirá el crecimiento económico.

Pero eso es en lo que muchos en Irán ya no creen. Al-Najjar Muhammad también es escéptico.

Si hay conversaciones durante los próximos 20 días, las cosas no cambiarán de inmediato. Al día siguiente, no se resolverá ningún problema. Esto llevará tiempo. Tal vez en algún momento después del acuerdo algo cambie, tal vez dos o cuatro meses después, tal vez no hasta el próximo año.

El hombre de 62 años todavía puede llegar a fin de mes, dijo. Pero está muy preocupado por su hijo. También tiene un trabajo en el que gana lo suficiente para cubrir sus gastos diarios.

casado. Su esposa también trae muebles para un futuro apartamento juntos. Pero no importa cuánto lo intentemos, no podemos encontrar un lugar para ellos que puedan pagar. Mi hijo no gana lo suficiente y ya no puedo mantenerlo.