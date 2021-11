Corona está completamente fuera de control

No fue tan malo en absoluto: la cuarta ola de corona está arrasando en Rusia, y el virus actualmente se cobra cientos de muertes todos los días. Crece la desconfianza hacia Putin. Pero está completamente confundido.

Es un gran acto de desesperación: el presidente ruso Vladimir Putin Después de que una gran parte de la población dejó de trabajar esta semana, partes del país volverán a estar cerradas al menos hasta el domingo. Con licencia obligatoria, el gobierno ruso quiere romper la cuarta ola de Corona.

Es muy necesario. La Federación de Rusia está experimentando actualmente la peor escalada de esta pandemia. Putin y su influyente aparato han perdido el control en la batalla contra el virus, y se acerca el invierno.

Novosibirsk: una mujer policía detuvo a una mujer mientras revisaba su máscara. (Fuente: imago photos)

En la actualidad, hay más de 40.000 nuevas infecciones cada día. “No existía tal cosa en absoluto”, dice Putin. Los hospitales están en sus límites en muchos lugares, se han reformado las funerarias. La oficina de estadísticas Rosstat informó de una disminución masiva de la población. Los números reales podrían ser mucho más altos, Siempre hubo dudas sobre la presentación oficial.

El mayor problema: muy pocas personas están vacunadas, por lo que la comunidad tiene poca inmunidad para contrarrestar la variante delta agresiva. Si bien ya existe una gran preocupación en Alemania por la proporción del 67 por ciento de los que están completamente vacunados, incluso un tercio de la población en Rusia no está vacunada.





La comparación de los dos países muestra que la vacunación marca la diferencia: en la República Federal de Alemania, el Instituto Robert Koch informó recientemente nuevos valores récord con más de 30.000 nuevos casos de corona, pero 154 personas murieron recientemente por el virus en 24 horas ( Noviembre). En Rusia hubo casi 1.200 el jueves. La gran diferencia en el número de muertes también podría explicarse por el mayor nivel de protección contra la vacunación en la población.

La campaña de vacunación de Putin fracasó

Moscú: las enfermeras llevan a un paciente de Corona al hospital. (Fuente: imago photos)

El fracaso de la campaña de vacunación rusa es un desastre para el presidente Putin, porque Rusia tiene cinco. Un país que no solo ha aprobado la primera vacuna del mundo, sino también supuestamente “la mejor del mundo”, como elogió una vez el Sputnik V de Putin. Pero hasta ahora, alrededor de un tercio del total de 146 millones de rusos han sido completamente vacunados.

Muchos son escépticos. “Este es mi cuerpo, yo mismo decido lo que entra”, dice un artesano de Moscú de la agencia de noticias alemana dpa. Una anciana dice que le gustaría recibir la vacuna Biontech / Pfizer, que no ha sido aprobada en Rusia, “pero no por favor Sputnik”.

Las sospechas son infundadas: incluso después de meses de pruebas, Sputnik V no ha sido aprobado oficialmente por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud.

La falta de confianza conduce al caos

Mientras tanto, realmente no hay escasez de anuncios de vacunación en el país más grande del mundo, ya sea en carteles en las calles o en la televisión estatal. Pero muchos en Rusia no confían en los anuncios anteriores.

Novosibirsk: los peatones usan máscaras protectoras en una estación de metro. (Fuente: imago photos)

Existen diferentes motivos de desconfianza:

Hay mucha ambigüedad y contradicción en torno a eso. Evento Sputnik V. . Los científicos tienen dudas, especialmente con respecto a la efectividad contra la variante delta.

. Los científicos tienen dudas, especialmente con respecto a la efectividad contra la variante delta. La política rusa tiene sus propias políticas en esta epidemia. Perdido como modelo a seguir para muchas personas . Los políticos prominentes a menudo han actuado de manera inconsistente durante la crisis, incluido Putin. Aunque el presidente ha vacunado a los miembros de su familia en público, no ha usado una máscara en público. Por otro lado, los ciudadanos comunes enfrentan una sanción por violar el requisito de la máscara.

. Los políticos prominentes a menudo han actuado de manera inconsistente durante la crisis, incluido Putin. Aunque el presidente ha vacunado a los miembros de su familia en público, no ha usado una máscara en público. Por otro lado, los ciudadanos comunes enfrentan una sanción por violar el requisito de la máscara. En Rusia algunos todavía tienen uno Detener la anti-vacunación después de la Unión Soviética . El hecho de que los políticos y los funcionarios a menudo se contradigan en sus recomendaciones anima a todos los escépticos de las vacunas. La gente está confundida ahora. En caso de duda, la gente decide no vacunarse.

. El hecho de que los políticos y los funcionarios a menudo se contradigan en sus recomendaciones anima a todos los escépticos de las vacunas. La gente está confundida ahora. En caso de duda, la gente decide no vacunarse. El propio Putin no quiere eso Trae malas noticias Es por eso que las regiones a menudo tienen que tomar sus propias decisiones sobre Corona. Esto cuesta confianza porque no está claro si el jefe poderoso está realmente detrás de esto.

No solo en lo que respecta a la vacunación, sino también principalmente, la administración de la Corona rusa está llena de señales contradictorias. En Moscú, los apartamentos se retiran para aumentar la tasa de vacunación. Por otra parte, se dice que Rusia tiene el control de todo y que la epidemia ha sobrevivido mejor que otros países. Las personas pueden celebrar en grandes ocasiones sin máscaras. Luego, los funcionarios volvieron a hacer sonar la alarma debido al elevado número de casos.

Putin: “Simplemente no entiendo”

La pregunta ahora es cómo reaccionará Putin ante la escalada actual. Hasta ahora, como es habitual, a ciudades como San Petersburgo o Moscú se les permitía imponer medidas más estrictas. Con algunas excepciones, solo están abiertos los supermercados y las farmacias. Moscú, por ejemplo, quiere salir del bloqueo el lunes, a pesar del alto número de casos.

Existe una discusión sobre los códigos QR como evidencia de vacunación y recuperación para los restaurantes que visitan o en el transporte público local. Entonces, los extranjeros se enfrentarán a un problema: muchos de ellos no están registrados en el sistema de salud ruso y, por lo tanto, no pueden obtener fácilmente un código.

Putin está tomando medidas desesperadas frente a la pandemia: todos los rusos están tomando una semana libre en el trabajo. (Fuente: imago photos)

Sin embargo, ya se puede decir que la posibilidad de que se requieran códigos QR ha provocado un aumento de la tasa de vacunación en gran parte de la vida pública. Una de las pocas buenas noticias.

Aparte de eso, no hay anuncios obvios, incluido Putin. Hasta ahora, el jefe del Kremlin se ha negado a encender una vacuna, temiendo el disgusto de su pueblo. Pero no adoptó una posición general sobre este asunto. El liderazgo que la gente suele valorar en Putin falta en la pandemia.

potencial catastrófico

Esto genera incertidumbre y lleva a la población rusa a no tomarse en serio las medidas de Corona en algunos casos, a pesar de las numerosas muertes. Después de anunciar los horarios no laborales, que en realidad deberían pasar en círculos familiares cercanos, los medios informaron un aumento en las reservas de vuelos, citando portales de boletos. Se habla de vacaciones y fiestas, no de la piedra Corona.

Esto, a su vez, frustra a Putin. El presidente ruso parece cada vez más desconcertado y alarmado cuando recuerda públicamente a su pueblo las medidas cautelares. “Simplemente no entiendo”, dijo Putin en una videoconferencia. “¡No entiendo lo que está pasando!” Anteriormente se había enterado de que muchas personas que conocía aún no habían sido vacunadas. “Extraño. Aquellos con buena educación y calificaciones académicas”.

Si el gobernador parece muy desconcertado, entonces esto es una cosa sobre todo en esta pandemia: el panorama catastrófico de este invierno de Corona para Rusia.