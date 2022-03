La guerra en Ucrania | Informe: Rusia busca ayuda militar de China

Rusia enfrenta una feroz resistencia en su ataque a Ucrania, y la ofensiva ha progresado poco en los últimos días. Según los informes de los medios, Moscú ahora ha pedido a China asistencia militar.

Serie de fotos con 14 fotos.

Según informes constantes de los medios Rusia Según funcionarios del gobierno de EE. China Tras el inicio de la guerra en Ucrania Solicitar asistencia militar y económica. Los funcionarios del gobierno, cuyos nombres no han sido revelados, no proporcionaron ninguna información sobre las armas o municiones que Moscú esperaba obtener de Beijing. Tampoco quedó claro cómo o si China reaccionaría a las investigaciones, como informaron el domingo el Washington Post, el New York Times y el Financial Times, entre otros. Agregó que Rusia también solicitó apoyo económico para reducir el impacto de las sanciones.

“Nunca había oído hablar de eso”, dijo Liu Bingyu, portavoz de la embajada china en Washington, cuando se le preguntó si Rusia le había pedido a China equipo militar durante la invasión de Ucrania.

Un encuentro entre Estados Unidos y China

La China comunista ha intentado hasta ahora mantener una posición más neutral en el conflicto por Ucrania. Es probable que el apoyo directo al aliado de Rusia lleve a China a un conflicto con los partidarios de Ucrania: estos países occidentales representan la mayor parte de la economía mundial.

(Fuente: t-online)

Los informes de los medios consistentes llegaron un día antes de la reunión programada entre el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, y el principal funcionario de política exterior de China, Yang Jiechi, en Roma el lunes. Según la información estadounidense, también debería tratarse de la guerra de agresión rusa en Ucrania.

El gobierno de EE. UU. ha advertido repetidamente a China y a las empresas chinas que no ayuden a Rusia a eludir las sanciones. En tal situación, dijo, las propias empresas chinas podrían convertirse en el objetivo de las medidas punitivas de Estados Unidos.

“Este es uno de nuestros intereses”

Sullivan le dijo a CNN el domingo que el gobierno estaba “observando de cerca” hasta qué punto China proporciona “apoyo material o económico” a Rusia. “Esta es una de nuestras preocupaciones”, dijo. Sin embargo, el gobierno de EE.UU. ha informado claramente a Pekín que Estados Unidos de América No se quedará de brazos cruzados si un país compensa a Rusia por el daño económico causado por las sanciones.

Anteriormente, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, había dicho que Moscú ya no podía acceder a reservas de divisas por valor de unos 300.000 millones de dólares debido a las sanciones. “Esto es aproximadamente la mitad de las reservas que teníamos”, dijo el domingo al canal de televisión Russia 1.

Señaló que parte de las reservas de oro y divisas están en yuanes chinos y que Occidente está presionando a Beijing para que restrinja el comercio con Moscú. Sin embargo, el ministro expresó su confianza en que las relaciones con China seguirán mejorando.