DrLa declaración del presidente ruso no sorprendió. Vladimir Putin comentó en la televisión estatal rusa que “la membresía de Ucrania en la OTAN representa una amenaza para la seguridad de Rusia”. Afirmó que “conduciría a tensiones internacionales adicionales”, a pesar de que no se envió una invitación oficial a Ucrania para asistir a una cumbre de la OTAN. en Vilna.

Maybret Elner preguntó en su programa el jueves por la noche: “Seguridad para Ucrania: ¿fortalecer la OTAN, provocar a Rusia?” El embajador alemán designado en Moscú Alexander Graf Lambsdorff (FDP), el político extranjero de la CDU Roderich Keswetter, el presidente honorario de AfD Alexander Gauland y la periodista de “Spiegel” Melanie Amann estaban sentados en el estudio.

Kizwetter elogió el logro de “mucho” en el marco de la cumbre de la OTAN. Entre otras cosas, la Alianza acordó “preparaciones más intensivas por parte de las industrias de guerra”. Sin embargo, se perdió la oportunidad de invitar a Ucrania. Melanie Amann incluso habló de un “signo de debilidad”. Ucrania en el “mundo intermedio”. Una perspectiva concreta de unirse habría tenido un “efecto psicológico increíblemente positivo” en los países de Europa del Este que se sienten amenazados por Rusia y soportan la “carga principal de la guerra” en forma de refugiados, por ejemplo.

Alexander Gauland miró positivamente a la parte superior. Se mostró “encantado” de que gracias a Joe Biden y Olaf Schultz, Ucrania “no será aceptada en la OTAN”. Annalina Berbock ahora debe “viajar de ida y vuelta entre Kiev y Moscú todos los días” para “restaurar la paz”. Sabía que la tarea sería difícil, pero calificó para ella, pero “ahora debe usarse fundamentalmente la diplomacia” para encontrar un compromiso entre “los dos estados sucesores de los imperios zarista y soviético”.

Gauland criticó las entregas de armas: “No creo que sea una buena idea que los tanques alemanes maten a los soldados rusos”. Al mismo tiempo, el expresidente federal de AfD restó importancia a la influencia alemana. “No podemos evitar la anexión de todos modos”. Putin va “en la dirección equivocada”, pero cuando se trata de la cuestión de la culpa, los populistas de derecha han señalado repetidamente el papel de la OTAN. Contrariamente a las promesas de lo contrario, la alianza de defensa se ha estado expandiendo cada vez más hacia las fronteras rusas desde 1990. Sobre todo, las “élites” allí se sintieron amenazadas por esto.

Lambsdorff no estuvo de acuerdo. El político del Partido Democrático Libre explicó que fueron los propios países de Europa del Este los que “golpearon” a la OTAN para protegerse. Es una “posición defensiva”, incluso si Rusia continúa usando la narrativa soviética de “la OTAN como el enemigo”.

Gauland, como “potencia mundial”, reiteró que Rusia no acepta el “enfoque” de la OTAN. “Todavía vivimos en un mundo de grandes potencias”, donde los países tienen que actuar “con más cautela” hacia las potencias nucleares como Rusia que con Chipre, por ejemplo. Si sigues este credo, intervino el periodista Aman, “el derecho internacional está sujeto a la ley de la jungla”.

Gauland actuó casi con audacia cuando Lambsdorff se refirió a la mejora de la reputación alemana en Europa del Este después del “terrible período Nord Stream”. “¿Por qué fue un error?”, preguntó provocativamente el político de AfD. Angela Merkel rara vez ha tenido razón, pero evitar que Ucrania se uniera a la OTAN y operara el oleoducto fue lo correcto. Las fuentes que están actualmente dañadas “deben ser restauradas”. Su partido está “fundamentalmente en contra de las sanciones”. Por eso no le importa comprar “gasolina barata” de Rusia.

Gauland enfatizó muchas veces que el conflicto en Ucrania no afecta a Alemania “a su favor”. Kizwetter, un político de la CDU, acusó al hombre de AfD de pensar en “áreas de interés”. “La ley del más fuerte se aplica en todas partes”. Una de las lecciones de la historia es no dejar sola a Ucrania. “Esta es nuestra guerra porque somos el objetivo de Rusia en la guerra”, enfatizó el político de la CDU. El estado ataca la infraestructura extranjera, tiene “agentes de influencia” en el Bundestag y perpetra ataques como los de los ex espías rusos Sergei Skripal y Alexander Litvinenko. “Es por eso que tenemos que hacer todo lo posible para evitar que Rusia haga las cosas bien”, concluyó Kizieuter.