++ Noticias de Ucrania: llegan las municiones en racimo de EE. UU. – ‘Resistencia increíble’ a la cabeza

En la guerra por Ucrania, continúan los combates, especialmente en el este y el sur del país. Kiev recibe ayuda militar de Occidente. Teletipo de noticias.

ayuda militar en guerra de ucrania : Armas de paquete de combustible de Alemania

: Armas de paquete de combustible de Alemania Bombas de racimo Ucrania : Kyiv recibe una entrega controvertida

: Kyiv recibe una entrega controvertida La información procesada aquí proviene de los medios de comunicación y agencias de noticias internacionales, pero también de las partes beligerantes Rusia y Ucrania y sus aliados. En particular, la información sobre las pérdidas sufridas por los ejércitos que participan en la guerra de Ucrania no se puede verificar de forma independiente.

Actualización del 13 de julio a las 23:27: El presidente Vladimir Putin ha dicho que los tanques de fabricación extranjera son un “objetivo prioritario” para las fuerzas armadas rusas. En declaraciones a la televisión estatal, reiteró su posición de que la adhesión de Ucrania a la OTAN pondría en peligro la seguridad de Rusia y exacerbaría las tensiones globales. “La entrega de nuevas armas solo exacerbará la situación e inflamará aún más el conflicto”, dijo Putin.

El líder del Kremlin Vladimir Putin en Moscú. © Alexander Kazakov / Sputnik Pool Kremlin / AP / dpa

Noticias sobre la guerra de Ucrania: Alemania apoya a Ucrania con más ayuda militar

Actualización del 13 de julio a las 21:09: El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó su confianza en que Ucrania se unirá a la OTAN una vez que termine la guerra de agresión de Rusia. “No tengo dudas de que esto sucederá”, dijo Austin en una entrevista con la cadena que se transmitió el jueves. CNN. Hasta entonces, sin embargo, todavía hay “una serie de cosas que deben hacerse”, como la reforma judicial. Hay que asegurarse de que “la democracia está en buena forma”. No se comprometió a un período de tiempo hasta que el país fuera aceptado en la Alianza de Defensa Occidental.

Actualización del 13 de julio a las 16:00: El gobierno federal está impulsando un acuerdo de armas multimillonario con Ucrania. La ayuda militar incluye equipos para el sistema de defensa aérea IRIS-T SLM, municiones y sistemas antiaéreos Gepard.

Noticias en la Guerra de Ucrania: Kiev recibe polémicas municiones en racimo

Actualización del 13 de julio a las 14:00: Según fuentes ucranianas, el ejército ucraniano recibió los primeros envíos de las controvertidas municiones en racimo de los Estados Unidos. “Lo recibimos recientemente, pero aún no lo hemos usado”, confirmó a la estación de radio estadounidense el general de brigada ucraniano Oleksandr Tarnavsky. CNN. Sin embargo, la munición tiene el potencial de cambiar “radicalmente” la situación en el campo de batalla. Las fuerzas rusas también verán que Ucrania ahora tiene la ventaja de esta munición. Según Tarnavsky, el liderazgo militar de Ucrania ahora decidirá en qué áreas se utilizarán las municiones en racimo.

Actualización 13 de julio, 12:55 p. m.: Según el ejército ucraniano, se ha desplegado en la región sur de Zaporizhia, al sureste de la ciudad de Orekyev. Andrei Kovalev, portavoz del Estado Mayor, dijo el jueves que las unidades ucranianas se estaban acomodando en las nuevas posiciones. Sin embargo, el oponente ruso sigue ofreciendo una “fuerte resistencia” y confía en las reservas. No proporcionó información más detallada.

Guerra de Ucrania: “Increíble resistencia” de las fuerzas rusas

Actualización 13 de julio 11:20 am: Los intensos combates continúan en el frente en el este y el sur de Ucrania. Las fuerzas armadas de Ucrania dicen que están progresando en su contraofensiva, que lanzaron el mes pasado. El portavoz del comando militar en el este, Serhiy Cherivati, dijo que las fuerzas lograron éxitos parciales en los flancos del sur de la ciudad de Bakhmut en el este, que Rusia ocupó después de meses de lucha.

Las fuerzas ucranianas seguirán tomando la iniciativa estratégica allí. Sin embargo, las Fuerzas Armadas rusas opusieron una “increíble resistencia”. Sin embargo, fracasaron en su intento de romper las líneas ucranianas cerca de las ciudades estratégicamente importantes de Liman y Kobyansk, que se encuentran entre las capitales regionales del este, Luhansk y Kharkiv.

Grandes pérdidas para Rusia: Kiev publica cifras actuales

Actualización 13 de julio 10:05 am: Ucrania ha actualizado la información sobre las pérdidas rusas en la Guerra de Ucrania. Kiev informó que otros 510 soldados rusos murieron o resultaron heridos en 24 horas. Esto eleva el número desde el estallido de la guerra a más de 236 mil. Esta información (los cambios con respecto al día anterior entre paréntesis) proviene directamente del Ministerio de Defensa de Ucrania y no ha sido confirmada por Rusia ni por ningún organismo independiente. Por lo tanto, no se puede verificar de forma independiente.

soldados : 236.040 (+510)

: 236.040 (+510) tanque : 4092 (+2)

: 4092 (+2) vehículos blindados de combate : 7999 (+9)

: 7999 (+9) sistemas de artillería : 4425 (+23)

: 4425 (+23) Vehículos y transportistas: 6995 (+17)

6995 (+17) Drones: 3752 (+26)

3752 (+26) Fuente: Extracto de las declaraciones del Estado Mayor de Ucrania del 13 de julio de 2023

NÓTESE BIEN: Según informes de medios rusos independientes, al menos 47.000 militares rusos han muerto en la guerra de Ucrania hasta el momento. Este fue el resultado del análisis de datos sobre la base del número de casos de herencia abierta y las estadísticas sobre el aumento de la mortalidad en el último año, informó el portal de Internet involucrado en la evaluación. Medusa El lunes (10 de julio). Estas cifras difieren significativamente de las publicadas por la parte ucraniana.

Guerra de Ucrania: Nuevos detalles de los ataques a Kiev

Actualización 13 de julio, 7:50 a. m.: Las autoridades ucranianas dieron a conocer más detalles sobre el ataque nocturno de Rusia. Las fuerzas de defensa derribaron 20 drones de ataque rusos y dos misiles de crucero en la capital ucraniana en el ataque, matando a una persona e hiriendo al menos a cuatro.

“Llevamos a cabo una operación de defensa aérea exitosa”, dijo el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, en la televisión estatal. “Veinte testigos fueron destruidos, todos los aviones voladores fueron derribados”, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania en un comunicado separado en Telegram. La administración militar de Kiev dijo anteriormente en Telegram que los drones “ingresaron a la capital desde diferentes direcciones”, y agregó que las defensas antiaéreas habían destruido “alrededor de 12” en el espacio aéreo de la ciudad.

Guerra de Ucrania: los escombros golpean un edificio de apartamentos en Kiev

Actualización 13 de julio a las 5:45 a. m.: Según informes ucranianos, Rusia está lanzando ataques con aviones no tripulados en la capital, Kiev, por tercer día consecutivo. El departamento militar de Kiev dijo que los escombros de los drones cayeron en el distrito de Solomjanskyj en el centro de la ciudad. El número de víctimas y el alcance de los daños aún no están claros.

Al menos dos personas resultaron heridas. El alcalde Vitali Klitschko dice que un piso de un edificio residencial en el distrito Darnitsky en el este de la ciudad resultó dañado. En el distrito de Shevchenkivsky, al oeste, se incendió una glorieta. Se pudieron escuchar explosiones en otras regiones de Ucrania, incluyendo Khmelnytskyi en el oeste, Mykolaiv en el sur y Zaporizhia en el sureste, según testigos de Reuters.

Guerra de Ucrania: Entregar aviones de combate a Kiev sería una ‘amenaza nuclear’

Kiev/Moscú – El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de crear una amenaza nuclear para Rusia al suministrar a Ucrania modernos aviones de combate. “Estados Unidos y sus satélites de la OTAN crean un riesgo de conflicto militar directo con Rusia, y esto puede tener graves consecuencias”, dijo Lavrov en una entrevista con el portal de Internet ruso lenta.ru. El diplomático ruso dijo que Rusia no puede ignorar el hecho de que los aviones de combate F-16 que Occidente quiere suministrar a Ucrania podrían llevar armas nucleares.

Lavrov dijo: “Consideraremos el hecho de la aparición de tales sistemas en las fuerzas armadas de Ucrania como una amenaza nuclear de Occidente”. Al mismo tiempo, el ministro negó que Rusia estuviera planeando un ataque nuclear contra Ucrania. Lavrov dijo que las condiciones para usar tales armas son bien conocidas.

La doctrina nuclear rusa establece que Moscú solo puede usar armas nucleares en respuesta a dos situaciones: un ataque nuclear a Rusia o un ataque a Rusia con armas convencionales que amenace la existencia misma del país.

El Kremlin despide a un general del ejército implicado en la guerra de Ucrania

Se informó que el liderazgo militar ruso había despedido al Comandante en Jefe del 58º Ejército Ruso estacionado en el sur de Ucrania, Ivan Popov. Dirigiéndose a los soldados en un mensaje de audio distribuido en el canal Telegram del diputado de la Duma Andrei Gorolev, Popov dijo que había sido relevado de su cargo debido a sus críticas a la conducción ineficaz de la guerra. “Llamé la atención sobre la mayor tragedia de la guerra moderna: la falta de reconocimiento de artillería y contramedidas y la multiplicidad de artillería enemiga muerta y herida”. Después de eso, el Ministerio de Defensa se deshizo de él.

Popov, cuyo ejército estaba luchando en la región de Zaporizhia, en el sur de Ucrania, criticó duramente a sus superiores: “Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania no pudieron atravesar nuestro frente, pero el Comandante en Jefe nos asestó un traicionero golpe por la retaguardia. , atacando al ejército en el momento más difícil de la mayor tensión sin cabeza. Anteriormente, otros canales de Telegram informaron que el Jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov llamó a Popov un “traficante de pánico” y lo reemplazó.

El despido y las críticas de Popov encajan en el cuadro que los expertos militares pintan para el ejército ruso 16 meses después del inicio de la guerra de agresión contra Ucrania ordenada por el presidente del Kremlin, Vladimir Putin. De acuerdo con esto, partes significativas de las Fuerzas Armadas rusas están insatisfechas con su liderazgo militar y los informes embellecidos sobre la situación. El levantamiento fallido del ejército privado de Wagner, que había estado luchando por Moscú durante mucho tiempo, también se dirigió explícitamente contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien acusó al jefe mercenario Yevgeny Prigozhin de corrupción e incompetencia. (con artículo de agencia)