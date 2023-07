Edulcorante: Aspartamo “Posiblemente cancerígeno”

Está en refrescos, snacks o comidas preparadas. La Organización Mundial de la Salud ahora ha clasificado el edulcorante aspartamo como “posiblemente cancerígeno”. ¿Qué significa? ¿Y qué tan peligroso es el edulcorante artificial?

¿Qué decides?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) IARC, la agencia de investigación del cáncer, ha clasificado el edulcorante aspartame como “probablemente cancerígeno”. La decisión se tomó tras una reunión de expertos externos del grupo.

IARC tiene un total de cuatro niveles de clasificación diferentes: cancerígeno, probable cancerígeno, posiblemente cancerígeno e inclasificable. Los niveles se basan en la solidez de la evidencia, no en la gravedad de una sustancia. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica la carne roja, las bebidas calientes a más de 65 grados o el trabajo nocturno como “probablemente cancerígenos”. Los “campos electromagnéticos de alta frecuencia” asociados con el uso de teléfonos celulares se clasifican como “cancerígenos”.

Además, el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la Organización Mundial de la Salud (JECFA) ha confirmado la dosis diaria permitida anteriormente de 40 miligramos de aspartamo por kilogramo de peso corporal.

¿Qué es el aspartamo?

El aspartamo es un edulcorante. Dado que es unas 200 veces más dulce que el azúcar, solo necesita pequeñas cantidades. Bajo la abreviatura E 951, se puede encontrar en refrescos, golosinas, dulces, productos lácteos, chicles, productos bajos en calorías y productos para el control de peso. En la Unión Europea, la etiqueta del producto debe indicar si contiene aspartamo.

El edulcorante se ha estudiado extensamente durante décadas. En 2013, apareció la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria FR hasta el finalque “el aspartamo y sus productos de descomposición son seguros para la población en general (incluidos bebés, niños y mujeres embarazadas)”. Actualmente, hasta 40 miligramos por kilogramo de peso corporal por día se considera inofensivo. A modo de comparación: un litro de Diet Coke contiene alrededor de 130 miligramos de aspartamo.

¿Cuál es el estado del estudio con respecto al riesgo de cáncer?

“No está claro, aunque la investigación se ha llevado a cabo durante décadas”, dice Jutta Hübner, oncóloga del Hospital Universitario de Jena. El año pasado, un gran estudio de Francia con 100.000 participantes fue noticia. Encontró que las personas que consumían mayores cantidades de edulcorantes artificiales, incluido el aspartamo, tenían un riesgo ligeramente menor de desarrollar cáncer. “Sin embargo, este estudio tiene importantes deficiencias metodológicas, por lo que no es muy útil”, dice Hubner.

El Dr. Stefan Kabisch, del Centro Alemán para la Investigación de la Diabetes, le dijo al Science Media Center que es poco probable que clasificar el aspartamo como “posiblemente cancerígeno” cambie algo en nuestro uso diario. “La calificación es muy conservadora, lo que significa que el riesgo de cáncer no es seguro ni particularmente probable. Por lo tanto, la dosis diaria máxima recomendada no cambia”.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) dijo que evaluó 1.300 estudios en su revisión de junio. Sin embargo, según Hübner, otros factores de riesgo que pueden causar cáncer no se tuvieron en cuenta adecuadamente en la gran mayoría de los estudios. “Por eso me resulta difícil la decisión de la IARC”, explica el médico tagesschau.de.

¿Qué papel juega la dosificación?

Hubner enfatiza que esta es una pregunta importante, especialmente cuando se trata de la comida diaria. “Cualquier sustancia puede causar cáncer. Siempre es una cuestión de dosis”. En cantidades diarias normales, el riesgo es considerado bajo por el experto. “También bebo una botella de cola ligera sin dudarlo o pongo una tableta local en mi té”, dice el oncólogo.

El panel de expertos del JECFA también ha considerado seguro el consumo de aspartame dentro de la IDA desde 1981. Esta evaluación es compartida en gran medida por los reguladores nacionales, incluidos los de los Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, Hubner informa una tendencia en la que los pacientes con cáncer evitan el azúcar por temor a que haga que las células cancerosas crezcan más rápido y, en cambio, consumen más edulcorantes. Sin embargo, esto no es cierto, porque tales “dietas contra el cáncer” pueden tener efectos negativos en el curso de la enfermedad. Como escribe el Centro Alemán de Investigación del Cáncer DKFZ: “Para los pacientes con cáncer, una dieta equilibrada que contenga todos los nutrientes, incluidos el azúcar y los carbohidratos en general, es muy importante”.

El médico metabólico Kabich agrega: “Se espera que la nueva designación se reciba con calma y no haga que los consumidores cambien los edulcorantes por el azúcar. No hay una razón sólida para evitar activamente los edulcorantes, pero tampoco hay razón para recomendar los edulcorantes activos. El beneficio es mínimo y el daño no se puede demostrar claramente”.

¿Qué tan (poco) saludable es el aspartamo y otros edulcorantes en general?

Los edulcorantes son una forma común de reducir el azúcar en los alimentos. Pero han sido criticados durante mucho tiempo. Por un lado, según la Organización Mundial de la Salud, no es adecuado para adelgazar. Los estudios han demostrado que esto puede ayudar a perder peso a corto plazo o no aumentarlo. Un nuevo estudio muestra que el uso a largo plazo aumenta el riesgo de aumento de peso y obesidad guía Organización Mundial de la Salud. En adultos, el consumo a largo plazo se ha asociado con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, entre otras cosas.

Además, se sospecha que los edulcorantes dañan la flora intestinal. Así que alguien mostró Quédate 2021 Entre otras cosas, el aspartamo puede tener un efecto negativo sobre las bacterias intestinales. Como resultado, algunos logran atravesar la pared intestinal. Los autores dicen que si llegan al torrente sanguíneo oa otros órganos, pueden causar infecciones allí.