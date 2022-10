Asaltan en un robo al esposo de la política estadounidense Nancy Pelosi

El esposo de la representante demócrata Nancy Pelosi, de 82 años, fue atacado por un ladrón en su casa de San Francisco. Su esposa no estaba presente en ese momento. Según informes de los medios, es posible que el atacante tuviera como objetivo al presidente de la Cámara de Representantes.

DrEl esposo de la política demócrata estadounidense Nancy Pelosi fue golpeado con un martillo en un robo nocturno, pero el atacante pudo haber estado apuntando al político. El jefe de policía Bill Scott dijo que la policía fue llamada a la casa de Nancy y Paul Pelosi en San Francisco el viernes por la noche. Cuando llegaron los oficiales, el agresor atacó “violentamente” a Pelosi, de 82 años, con un martillo con el que los dos hombres habían luchado antes. El delantero gritó: “¿Dónde está Nancy?” Varias veces, también escribió en el “New York Times” y el “Washington Post”, citando a funcionarios. “CNNOtros informes dijeron que el hombre trató de ligar a Paul Pelosi, de 82 años, y luego esperó a su esposa.

“Se espera que se recupere por completo”, dijo un portavoz de Paul Pelosi en el hospital. El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, protegido por sus guardaespaldas, se encontraba fuera de la ciudad en el momento del ataque.

Inicialmente, la policía de San Francisco no hizo comentarios sobre los informes y no permitió preguntas en una breve conferencia de prensa. El jefe de policía William Scott dijo que la policía fue a la casa de Peluses alrededor de las 2:30 a.m. Cuando llegaron los oficiales, Paul Pelosi y el atacante estaban armados con martillos. Luego, el hombre golpeó a Pelosi con el martillo frente a los policías. El atacante está bajo custodia y se investiga el motivo del ataque. Según el Wall Street Journal, el hombre arrestado había publicado previamente puntos de vista de extrema derecha y teorías de conspiración en plataformas de Internet, incluso sobre la pandemia de Corona.

Nancy Pelosi, y su distrito electoral en San Francisco, estaban en Washington, D.C. en el momento del robo, según la Policía del Capitolio. El robo ocurrió aproximadamente una semana y media antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre.

La demócrata Pelosi es blanco frecuente de ataques verbales de la derecha política estadounidense. El expresidente Donald Trump sigue llamándola “Loca Nancy”. Como presidente de la Cámara, el hombre de 82 años es el número tres en el estado después del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, es probable que pierda su posición principal pronto: según las encuestas de opinión, es probable que los republicanos de la oposición le arrebaten la mayoría en la Cámara de Representantes a los demócratas en las elecciones al Congreso.