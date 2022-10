Rishi Sunak es el nuevo primer ministro británico, y eso es lo que motiva a la pareja Sunak Murthy.

Con el nuevo primer ministro Rishi Sunak, un hindú se muda a Downing Street por primera vez, por primera vez una persona de color y por primera vez un hombre de ascendencia india. Pero aún más sorprendente es la primera dama y su fortuna. Juntos son más ricos que el rey Carlos III.

El nuevo primer ministro de Gran Bretaña es una elección increíble: representa muchas novedades para Gran Bretaña. Rishi Sunak, a los 42 años, no solo es el Primer Ministro más joven en 240 años. También es el más rico, el primer primer ministro no blanco del Reino Unido y el primer hindú en ocupar este cargo. Los medios británicos ven esto como “un hito en el desarrollo de Gran Bretaña hacia una sociedad multicultural y multirreligiosa”, escribió The Guardian.

Grupos de inmigrantes y grupos de expertos como British Future están de acuerdo en que es un “momento histórico”. “Esto demuestra que cualquier oficina en Gran Bretaña puede estar abierta a personas de todos los credos y orígenes étnicos. Esto llenará de orgullo a muchos asiáticos británicos, incluidos muchos que no comparten las políticas conservadoras de Rishi Sunak”.

Practicante hindú de sunak. Fue nombrado próximo Primer Ministro del Reino Unido en Diwali, el festival de las luces celebrado por millones de hindúes, sijs y jainistas en todo el mundo. El simbolismo difícilmente podría ser mejor para él, porque la Fiesta de las Luces celebra nuevos comienzos y la victoria del bien sobre el mal y de la luz sobre las tinieblas.

Hace dos años, cuando Sunak era ministro de finanzas, se encendieron velas en la puerta del número 11 de Downing Street para celebrar Diwali. “Fue uno de mis momentos de mayor orgullo cuando pude subir los escalones de Downing Street. Fue uno de los momentos de mayor orgullo en el trabajo que he tenido en los últimos dos años”, dijo a The Times. Esto sería algo nuevo para el reino, y está profundamente arraigado en la tradición cristiana, ya que tras las elecciones parlamentarias de 2017, Sunak prestó juramento en el Parlamento al texto sagrado hindú Bhagavad Gita.

La nueva primera dama es multimillonaria

Sunak nació en Southampton en 1980 de padres indios multilingües. Su padre, Yashvir, es de Kenia y su madre, Usha, es de Tanzania. Ambas familias provienen del Punjab indio y emigraron del este de África a Inglaterra en la década de 1960. El padre de Senk trabajaba como médico de familia y su madre trabajaba como farmacéutica. En la escuela y la universidad, Sunak era rápido como un rayo y ambicioso. El camino educativo pasó por las mejores direcciones como Winchester College, Oxford, Stanford.

Sunak ya estaba involucrado en el club de inversión estudiantil de la universidad e hizo sus primeros contactos en el mundo financiero en Londres. En 2001 se incorporó al banco de inversión Goldman Sachs como analista y en 2004 pasó al hedge fund TCI. Se dice que Snack se hizo millonario durante su carrera como administrador de fondos de cobertura, pero fue su esposa quien realmente lo hizo rico. En 2009 se casó con Akshata Murthy, la hija de uno de los hombres más ricos de la India. El diario “Times”, en su “lista rica”, cifra la riqueza conjunta de los dos en 850 millones de euros.

De hecho, Akshata Murthy es mucho más rico. La nueva primera dama de Gran Bretaña es en realidad multimillonaria y heredera con su hermano Rohan Murthy de una de las mayores fortunas de Asia. Los medios británicos han informado durante meses que Murthy es más rico que la reina Isabel II.

Akshata Murthy creció en Mumbai, India, y es hija del multimillonario tecnológico Narayana Murthy, uno de los empresarios más exitosos de Asia. La revista Time llama al suegro del nuevo primer ministro británico “el padre de la industria informática india”, mientras que la revista Week lo llama “el Steve Jobs de Asia”. Su grupo de software y TI, Infosys, tiene un valor de mercado de 78.000 millones de euros y emplea a 345.000 personas. Solo en los últimos tres meses, se incorporaron 10.000 nuevos empleados. Infosys es uno de los proveedores de servicios de TI de más rápido crecimiento en el mundo.

Las inversiones generan debate político

Su padre envió a Akshata Murthy a los Estados Unidos y ella recibió una maestría en la Universidad de Stanford, donde conoció a Rishi Sunak. La pareja se casó en India en 2009 y se mudó al Reino Unido cuatro años después, antes de que Sunak se convirtiera en diputado por primera vez. Hasta hace poco, Akshata Murthy no pagaba impuestos en Inglaterra porque se la trata como no residente a efectos fiscales en el Reino Unido. Solo los ingresos por dividendos ascienden a decenas de millones al año. Esta circunstancia provocadora se convirtió en un problema político para Sunak, ya que Murthy sucumbió recientemente a la creciente presión pública y anunció que pagaría voluntariamente los impuestos británicos en el futuro.

El nuevo primer ministro y su esposa viven en propiedades palaciegas que van desde una mansión de cuatro pisos en el centro de la ciudad en Kensington hasta una mansión familiar en expansión en Old Brompton Road, una mansión de campo georgiana en Yorkshire y el penthouse frente al mar en California donde solía estar Baywatch. fue rodada.

El comportamiento inversor de Akshata Murthy y su sociedad de inversión privada “Catamaran Ventures UK” tiene una dimensión política. Por ejemplo, Murthy fue uno de los primeros partidarios de dara5, una comunidad de inversión privada para “la próxima generación de líderes mundiales” cofundada por la dinastía qatarí en 2019. Catamaran Ventures también adquirió una participación en The New Craftsmen, un mercado británico de muebles de lujo. Entre sus accionistas se encuentran la hija mayor de Rupert Murdoch, Prudence, e inversores qataríes a su vez.

Pero eso no es todo: Catamaran Ventures tiene más de mil millones de euros en inversiones, desde inversiones en deportes electrónicos hasta seguros y Space Exploration Technologies Corp. De ahora en adelante, cada inversión adicional será analizada políticamente, ya que el poder político y financiero ahora se ha unido en Akshata Murthy y Rishi Sunak de una manera extraordinaria. De todos modos, ya tienen su apodo londinense: el maharajá de Downing Street.

(Este artículo se publicó por primera vez el martes 25 de octubre de 2022).