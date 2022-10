Sin ayuda para Ucrania: el presidente de Israel justifica no disponer de secretos de armas

Con Iron Dome, Israel tiene uno de los sistemas de defensa aérea más modernos del mundo. Ucrania puede utilizar urgentemente este apoyo para defenderse de los enjambres de drones rusos. Pero Israel se niega. En una entrevista, el presidente Herzog intenta explicar por qué.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha defendido a su país de las críticas de que no está brindando suficiente apoyo a Ucrania, que está siendo atacada por Rusia. “Comprendemos la difícil situación y el inmenso dolor del pueblo ucraniano”, dijo Herzog en una entrevista con la radio estadounidense. CNN. Hay armas que no se pueden exportar, dijo Herzog. “Hay cosas que no queremos que caigan en manos de nuestros enemigos. Hay secretos que no podemos compartir”.

Ucrania ha pedido repetidamente a Israel que entregue armas específicamente para reducir el riesgo de ataques aéreos rusos con drones de combate iraníes. Sobre todo, el ejército ucraniano espera obtener el apoyo del moderno sistema de defensa Iron Dome, que protege a Israel de los ataques aéreos desde los territorios palestinos. Aunque los líderes israelíes condenan el ataque ruso a Ucrania, se niegan a suministrar armas para sus propios intereses de seguridad. Israel tampoco apoya las sanciones contra Rusia.

intercambio de inteligencia

Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la relación entre los dos países ha mejorado recientemente. “Estamos al comienzo de la cooperación, y esta es una tendencia positiva en las relaciones con Israel”, dijo Zelensky a los periodistas el miércoles cuando anunció el intercambio de inteligencia, que se decía que estaba relacionado principalmente con los drones iraníes.

“Los datos que la inteligencia está intercambiando actualmente confirman una vez más lo que saben nuestros servicios: Rusia ya ha utilizado unos 400 drones iraníes contra la población civil ucraniana”, dijo Zelensky. Según él, del 60 al 70 por ciento de los drones fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas.

“Israel sabe lo que significa la guerra”

Zelensky, en una conferencia organizada por el diario israelí “Haaretz”, el lunes, acusó al gobierno israelí de favorecer una “alianza” entre Rusia e Irán con su postura neutral. El miércoles, de repente, informó sobre el progreso de la relación. Esto no es suficiente, agregó Zelensky. Israel es un país que realmente sabe lo que significa la guerra. “Y creo que debería apoyar más a Ucrania”, dijo el jefe de Estado.

Israel se ha abstenido hasta ahora de la guerra de agresión de Rusia con el apoyo de Ucrania. Hasta ahora, Israel no ha estado listo para suministrar a Ucrania el último escudo antiaéreo Cúpula de Hierro desarrollado conjuntamente con Estados Unidos. El papel militar activo de Rusia en el país vecino de Israel, Siria, juega un papel en la postura mayoritariamente neutral de Israel en la guerra de Ucrania.