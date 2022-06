Mayo de 2022 para los amantes de los MMO

¡Bienvenido al nuevo resumen en video de los temas más candentes mejorados el mes pasado! En mayo de 2022, los preparativos para el lanzamiento del parche 9.2.5 de WoW y Diablo Immortal estaban en la agenda. Pero también hubo una nueva actualización de contenido de Lost Ark y un funeral sorpresa para el Marvel MMO aún por lanzar. Ponte cómodo, te lo resumimos todo.

Todo importa a partir de mayo de 2022 para los fans de los MMO

Los fanáticos de los MMO que quieran obtener las últimas actualizaciones en unos minutos pueden hacerlo en nuestro próximo video destacado de mayo de 2022. Casi nueve minutos están bien invertidos. Finalmente, hubo algunos lanzamientos emocionantes con el parche 9.2.5 de WoW, la actualización de mayo para Lost Ark y Diablo Immortal, así como otras noticias sobre la descontinuación de Marvel MMO, la temporada 4 de Shadowlands o el nuevo programa tecnológico de Ashes de Creation.

08:46

Mejorado: WoW parche 9.2.5, RIP Marvel MMO, Diablo Immortal

Las noticias más importantes para los ratones de biblioteca

Si prefiere navegar a través de guiones que ver un video (debería haber uno aquí y allá), también encontrará los principales temas de MMO de mayo de 2022 a continuación.

Parche de WoW 9.2.5.1 Actualizar

Si estás leyendo estas líneas, El parche 9.2.5 ya está en los servidores activos de World of Warcraft bienes raíces. La actualización final de Shadowlands Era te permite manipular contenido grupal como mazmorras o estados de incursión con jugadores de una facción enemiga por primera vez.

Además, puedes esperar nuevas cadenas de misiones para los Dark Iron Dwarves y Blood Elves, el PvP Arena Enigma Crucible y la apertura continua de todas las alas de Torghast, la Torre de los Malditos. Agregue algunas mejoras o simplificaciones convenientes y ajustes de equilibrio, y el paquete de parches estará terminado.

Tierras sombrías Temporada 4

Ahora probablemente estés pensando: ¡Todo esto parece demasiado débil para reducir tu tiempo de espera para la próxima expansión de Dragonflight! Definitivamente no llegará hasta el próximo año. Y, de hecho, Blizzard tiene otra acción bajo la manga. El parche 9.2.5 crea la base para esto Tierras sombrías Temporada 4Que está previsto que comience este verano.

Emocionante: los desarrolladores están utilizando este último capítulo de la aventura de Shadowland para obtener algo de experiencia. Por otro lado, no solo te esperan las conocidas mazmorras de Shadowlands en el área Mythic Plus, sino también las enormes mazmorras de Mecandria y Karazhan de expansiones anteriores. También hay algunos ejemplos de la era de los señores de la guerra en Draenor. Determinado por voto de la comunidad.

Lea también estas interesantes historias. ¿La mayor esperanza de MMO? Esto es lo que sabemos al respecto LoL MMO de Riot Games Hemos resumido toda la información conocida hasta ahora sobre el MMORPG de Riot en el mundo de League of Legends: WoW Dragonflight, WotLK Classic, Cataclysm 2.0, Lost Ark: Abril de 2022 para fanáticos de MMO Resumimos los eventos y noticias más importantes de abril de 2022 para todos los amantes de los MMO en formato de video.

Por otro lado, Blizzard quiere volver a mostrar todas las incursiones anteriores de Shadowlands para la Temporada 4 en una forma remasterizada. El sistema de pegado tiene como objetivo aumentar el valor de repetición, similar a las mazmorras Mythic Plus. Los desarrolladores también están abordando el tema del saqueo. También debería poder comprar nuevos botines de incursión de los minoristas si cumple con ciertos requisitos. También puede actualizar el botín seleccionado con elementos de actualización, que también deben soltarse de los jefes de incursión.

Dependiendo de qué tan bien la comunidad de WoW reciba estas experiencias, también podrían ser relevantes para la próxima expansión de Dragonflight.

El final de TBC Classic

Pero la etapa de contenido final no es solo en WoW: Shadowlands. El 11 de mayo, Burning Crusade Classic lanzó oficialmente el ataque Shattering Sun en la isla Quel’Danas. Un día después, el desafío de incursión final de Sunuel Plateau abrió sus puertas. Pero a diferencia del lanzamiento original del parche 2.4 el 25 de marzo de 2008, esta vez los seis jefes estaban listos para bailar desde el principio.

Y de hecho, solo tomó 52 minutos hasta que Podría enviar a Kiljaden, el líder de la vieja escuela del gremio chino, a los consejos por primera vez.. A modo de comparación: en el Burning Crusade original, SK Gaming necesitó 62 días para la primera muerte del mundo, gracias a la línea de tiempo, pero también debido a una gran cantidad de pañuelos, especialmente con el portero Kil’jaeden M’uru.

00:59

WoW: Wrath of the Sunwell – Tráiler de la fase final clásica por confirmar

Caos en Fauces de Fuego

Como se sabe, después de la incursión antes de la incursión, esto automáticamente nos lleva a Wrath of the Lich King Classic. Hay una buena posibilidad de que muchos jugadores recién llegados y que regresan entren en los servidores clásicos cuando comience la aventura de Rasganorte. Sin embargo, algunos de los reinos densamente poblados se habían llenado cada vez más en los últimos meses, mientras que otros servidores ni siquiera estaban llenos con una redada.

La situación en el servidor EU Firemaw es particularmente crítica. Las máximas capas técnicamente posibles, es decir, copias del mundo del juego, a las que luego se distribuyen todos los jugadores, ya están permanentemente activas allí. Sin embargo, la cantidad de jugadores que quieren ir al servidor excede regularmente la capacidad de la cola. En lugar de hacer cola, solo hay un mensaje de error.

Así que los desarrolladores tiraron del freno de mano. Ya nadie puede transferir sus personajes a Firemaw, y no puedes crear un nuevo personaje allí a menos que ya tengas un personaje en Firemaw. Además, Blizzard requiere que todos los jugadores afectados usen opciones de transferencia de personajes gratuitas para cambiar a mundos con menos población.

La experiencia ha demostrado que muchos fanáticos de Classic preferirían esperar en las colas que arriesgarse a jugar en un servidor vacío, así que espera una experiencia muy frustrante para el lanzamiento de Wrath of the Lich King Classic.

la página siguiente

la página siguiente