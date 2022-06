Dragon Age 4 por fin tiene nombre oficial que nos debería sonar muy familiar

A principios de 2018, el desarrollador BioWare se burló de la cuarta entrega de la popular serie Dragon Age con su primer adelanto corto y la frase “The Dread Wolf Rises”. Desde entonces, ha habido bastante silencio sobre Dragon Age 4, y ahora BioWare tiene una carrera corta. Entrada en el blog Pero finalmente dio la señal de vida y reveló el título oficial de la secuela.

La cuarta parte se llamará Dragon Age: Dreadwolf

El título “Dreadwolf” no debería sorprender a la mayoría de los fans, porque ya sabemos que el antagonista de Dragon Age: Inquisition volverá a jugar un papel central.

En memoria de: El lobo terrible, también conocido como el lobo terrible o Fen’Harel, es el apodo dado al dios élfico de la traición y la desobediencia que traicionó a otros dioses élficos.

Advertencia: el siguiente párrafo contiene spoilers de Dragon Age: Inquisition Como aprendimos en Dragon Age Inquisition (o DLC “Intruder”), detrás de este título se encuentra nuestro compañero Solas, el mago élfico. Es responsable de la caída del Imperio Elfo y del hecho de que las otras razas de Thedas traten a los elfos como seres menos importantes. Solace trata de corregir este mismo error, incluso si eso significa destruir el mundo.

Ya está aquí el primer tráiler RPG de Dragon Age 4: Hope

Más noticias de Dragon Age: Dreadwolf:

Más noticias a finales de este año

No se puede obtener más información de la entrada del blog. BioWare nos da al menos un pequeño adelanto, porque deberíamos recibir más información este año.

Si bien ciertamente ya no necesitamos anticipar un lanzamiento en 2022, el juego parece haber progresado más: “Si bien el juego no se lanzará este año, nos acercamos a la próxima aventura”. Al menos parece que podría no estar demasiado lejos. Tal vez incluso podamos obtener una versión 2023.

¿Qué opinas de Dragon Age: Dreadwolf?