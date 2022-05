teléfono (1): Telekom venderá el teléfono inteligente Nothing.

Para competir con marcas consolidadas, nada sigue apostando por el prestigio de cara al lanzamiento del primer smartphone de la compañía, el Phone (1), cofundado por el exfundador de OnePlus, Carl Pei.

Después de una nueva versión beta de Nothing Launcher para todos los teléfonos inteligentes Android 11, que se supone que brinda una vista previa del escritorio del teléfono Android (1), seguirán los primeros detalles sobre la venta de teléfonos inteligentes Nothing hoy.

Telekom vende el teléfono (1) en Alemania

En Alemania, el teléfono (1) será comercializado exclusivamente por el operador móvil Deutsche Telekom. En Gran Bretaña, Europa e India, además de Deutsche Telekom, O2 UK y el minorista en línea indio Flipkart también venderán el teléfono inteligente, que se espera que sea lanzado este verano. En Alemania y el Reino Unido, el teléfono (1) estará disponible en tiendas seleccionadas de Deutsche Telekom y O2, así como en línea.

El prototipo convenció a Telekom

Según Torsten Brodt, Jefe de Gestión del Sector de Consumo de Telekom Alemania, el diseño innovador y diferente de un prototipo de teléfono (1) convenció a la empresa de trabajar con ninguno.

Aún faltan detalles sobre el teléfono (1)

El teléfono (1) estará técnicamente basado en la plataforma Snapdragon de Qualcomm, pero la compañía aún no ha anunciado el SoC ni los detalles del diseño. Nada también quiere comunicar el precio y la fecha de lanzamiento al mercado más adelante.

Sin embargo, con la exageración que rodea al teléfono (1), que está preconstruido deliberadamente, nada corre el riesgo de no poder cumplir con las expectativas del cliente. Técnicamente, no se puede esperar una revolución y Nothing Launcher ha decepcionado a muchos usuarios hasta ahora. Queda por ver si el teléfono (1) eventualmente se destacará tanto de la competencia en términos de diseño y precio sorprendente.