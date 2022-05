torpemente similar a la realidad

Para demostrar el nuevo Unreal Engine 5, ya se han publicado una serie de demostraciones técnicas que se acercan mucho a la realidad desde un punto de vista puramente visual. El artista 3D ha ido un paso más allá, como demuestra con su último vídeo. El nombre de este artista es Lorenzo Drago, quien logró llegar a casi 500.000 espectadores en Youtube cuatro días después al crear Unreal Engine 5. El video muestra la estación Etchū-Daimon en la prefectura de Toyama, Japón, durante el día y la noche.

El video con Unreal Engine 5 se acerca visualmente a la realidad

Lumen se usó para la iluminación en el video, pero según el artista, no se usó Nanite. Lorenzo Drago explica que él hizo todo el trabajo de modelado, tejido, animación e iluminación. Solo el follaje, que solo se puede ver durante una fracción del video, proviene de Quixel Megascans. Elementos como escalones, paredes, cables y luces son materiales hechos a mano y tomados de fotografías.

Según lo declarado por el autor del sitio “estación de arte“Su objetivo con el proyecto Unreal Engine 5 era acercarse lo más posible al realismo. El trabajo de la cámara en el video también contribuye en gran medida al nivel de realismo”. Lorenzo Drago explica que fue el responsable de filmar usando el seguimiento de realidad virtual para simular una cámara de mano y una linterna, dice el artista Trio Dimensions El artista 3D tardó un mes en completar el producto final.

Además, el video no se graba en tiempo real, lo cual es posible (30-50 fps y 1440p a la luz del día), pero se dice que la calidad de la imagen es peor. En cambio, es una pantalla de alta resolución de aproximadamente 7 cuadros por segundo, especifica Lorenzo Drago. Se dice que el Ryzen 7 3700X se usó como hardware en el lado del procesador y Geforce RTX 2080 en el lado de la tarjeta gráfica.

fuente: estación de arte Y YouTube