Mayor riesgo de ataque cardíaco después de una infección corona, incluso con ciclos de luz

Los nuevos estudios tienen una informe espejo Mostró que el riesgo de ataque cardíaco después de una infección con corona puede durar un año o posiblemente más. Incluso las personas sanas que no tienen enfermedades preexistentes pueden verse afectadas. El mayor riesgo de ataque cardíaco también se aplica a las personas que se han sometido a sesiones de entrenamiento ligeras. Los primeros estudios no publicados sugieren que las vacunas reducen los riesgos, pero no los eliminan por completo.

Durante mucho tiempo se ha sabido en la comunidad médica que las enfermedades virales como la gripe pueden provocar temporalmente problemas cardíacos. Según estudios, el Covid-19 ataca no solo los pulmones, sino también el corazón. A partir de nuevos estudios se puede informe espejo Sin embargo, según ellos, sacaron conclusiones alarmantes: según esto, el riesgo de infarto después de la infección por corona debería persistir durante un año o tal vez más. Incluso las personas sanas que no tienen enfermedades preexistentes pueden verse afectadas.

Por ejemplo, los médicos en Singapur han estado expuestos recientemente a una serie alarmante de casos. Publicado en Anales. Alrededor de tres de las víctimas de ataques cardíacos eran relativamente jóvenes, no fumaban, no tenían presión arterial alta ni diabetes. PERO: los tres hombres no tenían síntomas en la primavera de 2020, según una prueba de anticuerpos Infección por enfermedad del virus de la corona “Nuestra serie de casos sugiere que un infarto de miocardio potencialmente mortal puede ocurrir inesperadamente en pacientes sanos después de una infección asintomática por covid-19”, escribieron los expertos.

Numerosos estudios confirman que los riesgos de diversas enfermedades cardiovasculares, como ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco repentino, arritmia y daño al tejido muscular cardíaco, aumentan significativamente en el año posterior a la infección por corona. Una investigación publicada en febrero en la revista “Medicina natural” Reveló que en el año siguiente a la lesión, hubo un promedio de 45 casos adicionales de enfermedad cardiovascular por cada 1,000 personas afectadas. La mitad de ellos tienen complicaciones graves, como ataques al corazón.

Se supone que un curso moderado no protege contra enfermedades del corazón.

Un equipo de investigación de Ohio y Oregón, que analizó de cerca a 1355 personas que se recuperaron, también descubrió que no importaba si la infección era grave o leve, y el riesgo se aplica a todos los infectados. El riesgo cardíaco no depende de la gravedad de la enfermedad. Según los autores Estudia “Medicina Natural”El covid-19 también afecta a muchos más órganos que la gripe. Se están realizando investigaciones activas sobre la gravedad de las infecciones cardíacas. “Es posible que un virus persistente en el cuerpo o los remanentes virales causen una inflamación crónica”, dijo Ziad Al-Aly, director de investigación del Sistema de Atención Médica VA Saint Louis y autor principal, “lo que a su vez puede dañar las paredes internas”. de naves.” el estudio. Pero la muerte de las células del músculo cardíaco, los trastornos de la coagulación y los procesos autoinmunes también pueden tener un efecto.

Sin embargo, la base de los estudios fueron casi exclusivamente personas no vacunadas. Actualmente no está claro si las vacunas reducen el riesgo de ataques cardíacos debido a la falta de datos. Pero hay indicios preliminares de que las vacunas también tienen un efecto protector aquí. “Tenemos estudios que aún no se han publicado oficialmente”, dice Al-Ali. “Estos estudios indican que la vacunación reduce el riesgo, pero no puede reducirlo por completo”.

Es necesario realizar más investigaciones sobre cómo la mutación omicron más leve, actualmente prevalente, afecta al corazón. Pero dado que, según los estudios, un curso moderado no parece proteger contra la enfermedad cardíaca, los investigadores recomiendan precaución adicional. Las consecuencias a largo plazo de la infección por Covid-19 deben tomarse más en serio en la política de lo que se ha hecho hasta ahora.

