¿Qué dieta reduce el riesgo?

Además del ejercicio físico regular, una dieta saludable que incluya determinados alimentos también ayuda a prevenir la demencia y la enfermedad de Alzheimer.

El riesgo de desarrollar demencia o enfermedad de Alzheimer depende de varios factores, entre ellos, en particular, la edad y los hábitos de vida, como el consumo regular de alcohol y cigarrillos. Además, las enfermedades subyacentes como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la depresión y la falta de sueño se asocian con un mayor riesgo. La dieta mediterránea, especialmente el consumo regular de aceite de oliva, puede ayudar a mantener una mente sana hasta la vejez y prevenir enfermedades como la demencia.

Prevenga la demencia con verduras, nueces y bayas

Si comes brócoli con regularidad, puedes prevenir o retrasar la enfermedad de Alzheimer. Porque el brócoli es rico en antioxidantes que fortalecen y protegen las células cerebrales. También se recomiendan el calabacín y la berenjena. © Monticello/Imago

Las verduras con alto contenido de esterol estigmasterol, en particular, pueden desempeñar un papel crucial. Los esteroles vegetales ingeridos a través de los alimentos tienen la capacidad de prevenir la formación de placas proteicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. doctor. Markus Grimm, profesor de neurociencia experimental en la Universidad del Sarre, lo explica a periódico del médico: “El estigmasterol actúa sobre diversos procesos moleculares. Reduce la actividad enzimática, previene la formación de proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer y cambia la estructura de la membrana celular”. Los aguacates y calabacines son ricos en estigmasterol.

Consuma los alimentos adecuados que protegerán el cerebro:

aceite de oliva

aceituna

calabacín

Berenjena

Brócoli

Guisantes

Frijol

palta

Lentes

grosella negra

arándano

nueces

Especies de peces como el salmón y el bacalao.

Una forma de evaluar tu riesgo personal de desarrollar demencia o enfermedad de Alzheimer es a través de pruebas sencillas que puedes realizar solo y con tus familiares: el Test de Demencia de Imágenes, Números y Formas, el Test del Reloj y la Tarea del Supermercado.

