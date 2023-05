El experto explica por qué

Página principal local malas herramientas malas herramientas

andres steppan

Tiempos difíciles para las personas alérgicas: la temporada de polen ha comenzado particularmente temprano este año debido al cálido invierno. © Zachary Schurer

La profesora experta Ida Faymann explica por qué los alérgicos están sufriendo especialmente este año. También habla sobre la relación entre la fiebre del heno y el cambio climático.

Bad Tolz-Wolfratshausen La primavera es la temporada de la fiebre del heno. Pero este año, muchas personas alérgicas se quejaron de los niveles de polen tan temprano en el año, y las reacciones alérgicas a menudo fueron particularmente graves. Incluso una primavera lluviosa no parecía traer ningún alivio real.

Fiebre del heno aguda General: el experto explica la causa

Ida Faymann, profesora de pediatría y salud planetaria en la Universidad Técnica de Munich, relaciona claramente este fenómeno con el cambio climático. Las consecuencias del calentamiento global para la salud de niños y jóvenes son prerrogativa del célebre experto. En 2022, organicé la conferencia “Gaißacher Tag” sobre este tema.

Profesor Wyman, ¿esta impresión es engañosa o este año es realmente el año de la fiebre del heno severa?

El polen comenzó muy temprano este año. Nuestras temperaturas fueron inusualmente cálidas desde Navidad y Año Nuevo hasta febrero. Esto motiva a las plantas y les dice: La primavera está aquí. Es por eso que el avellano y el aliso florecen ya en diciembre, y el polen de abedul es especialmente temprano. En general, se podría decir que a medida que el invierno y el otoño son cada vez más cálidos, la temporada de polen comienza antes y termina más tarde.

Las condiciones de vida de Birch se deterioraron

Así que la temporada de polen es más larga. ¿También es más grave?

Sí, a veces también es más intenso. Los estudios de abedules han demostrado esto, por ejemplo. En principio, las condiciones de vida del abedul se deterioraron debido a la creciente sequía. Reaccionan a esto produciendo un polen más agresivo.

Fiebre del heno severa al año, a pesar de las constantes lluvias de primavera: el experto explica el “nuevo” fenómeno

No hay mucha evidencia de sequía esta primavera. El clima lluvioso constante debería aliviar a los alérgicos, pero ese no parecía ser el caso. ¿Como puede ser?

La lluvia constante limpia el aire, lo que es bueno para las personas alérgicas. Pero incluso esto ya no puede decirse en términos generales. Evolutivamente, los organismos se adaptan a las condiciones cambiantes, como el hecho de que hay lluvias intensas más frecuentes; incluso estamos viendo tormentas eléctricas ahora, lo cual es inusual en mayo. La naturaleza responde cambiando la forma en que se transporta el polen. Se puede ver que el polen cae con la lluvia en su conjunto al suelo, donde casi explota y libera más alérgenos. Este es un fenómeno nuevo.

Prof. Ida Weimann, Profesora de Pediatría. © arp

¿Tiene el cambio climático un mayor impacto en los enfermos de fiebre del heno?

El dióxido de carbono en el aire es casi un fertilizante para las plantas: cuanto más dióxido de carbono haya en el aire, más florecerán y liberarán más polen. Además, debido al calentamiento global, nuevas plantas como la ambrosía, que distribuyen alérgenos altamente efectivos, también se están asentando en nuestras latitudes.

El cambio climático también afecta a las alergias

¿Entonces el cambio climático aumenta los problemas de las personas alérgicas?

¡definitivamente! En el pasado, a menudo se decía que los niños y adolescentes en particular sufrían de fiebre del heno, y en muchos casos “supera” con la edad adulta. Lo que vemos hoy es que todos los grupos de edad se ven afectados y cada vez más personas mayores en particular sufren de alergias. No puede seguir así. Incluso si tiene en cuenta el costo para el sistema de atención médica si las personas alérgicas estuvieron expuestas a los alérgenos durante más y más tiempo y, por lo tanto, se enfermaron.

¿Qué se puede hacer contra este desarrollo?

Es muy sencillo: cuanto más avance el cambio climático, más enfermos nos pondremos. Por lo tanto, es muy importante lograr los objetivos de protección climática de París. El último Informe sobre el Clima Global del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, nota del editor) predice que algo masivo nos espera en el futuro cercano. Por ejemplo, nos estamos deslizando muy rápidamente a las condiciones climáticas españolas. Esto no es una cuestión de lujo, se trata de nuestra salud y supervivencia. Tenemos que darnos cuenta de que la crisis climática es una crisis de salud. Y la salud es lo más importante, incluso más importante que la economía, porque sin población sana y medio ambiente sano no hay economía sana. Por lo tanto, lo que puede y debe hacer es: educar, difundir el conocimiento y hacer un llamado a los políticos para que cumplan estrictamente con los objetivos de protección climática.

¿Cómo puedo responder en poco tiempo como una persona infectada?

Si está en riesgo, por cierto, las personas en la ciudad corren más riesgo que las personas en el campo, ya que sus vías respiratorias ya están atacadas por contaminantes en el aire, y la contaminación por dióxido de carbono, partículas y polen también se propagan mejor. — puede usar aplicaciones o sitios web para obtener información sobre los niveles de polen y evitar ciertas áreas o quedarse en casa. Dependiendo de cuán severamente restringida sea su fiebre del heno, puede tomar antihistamínicos, que son medicamentos que retardan la liberación de alérgenos, o usar aerosoles nasales con corticosteroides tópicos. Si sufre severamente, la hiposensibilidad o sensibilidad tiene sentido. Los medicamentos biológicos también son una opción de tratamiento, pero son costosos y también tienen efectos secundarios. Luego, por supuesto, están las medidas de higiene, como lavarse el pelo, desvestirse cuando entra desde el exterior y cambiar la ropa de cama.

La fiebre del heno puede limitar gravemente la calidad de vida

¿Cómo respondes cuando alguien dice que la fiebre del heno es un poco molesta en el mejor de los casos, pero que en realidad no es tan mala?

Es cierto que muchos pacientes ahora controlan mejor el tratamiento que en el pasado. Afortunadamente, las personas que mueren de asma ya no suceden mucho aquí. Pero también hay personas que sufren de alergias durante mucho tiempo y muy duro. Por ejemplo, puede causar obstrucción de las vías respiratorias superiores. La salud mental tampoco debe olvidarse. Si no puede salir, especialmente si los niños no pueden jugar con otros, su calidad de vida se ve muy afectada.