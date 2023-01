MDR WISSEN NEWS: ¿Ayuda con la fatiga prolongada? El Hospital Universitario de Magdeburg está preparando un estudio

Se utilizó un Boeing 747 (“jumbo”) convertido de la compañía aeroespacial Virgin Orbit llamado Cosmic Girl como portacohetes. Está programado para despegar del puerto espacial de Cornualles el lunes y luego lanzar un cohete Launcher One a la órbita. Entre otras cosas, un vuelo de carga es el transporte de varios satélites al espacio. Es el primer cohete lanzado desde Gran Bretaña y el primer despegue comercial en Europa Occidental. El primer lanzamiento exitoso de Launcher One tuvo lugar en enero de 2021, como todos los lanzamientos desde entonces, desde el desierto de Mojave en California.

Los compuestos químicos que son esenciales para la calidad y durabilidad de los neumáticos para automóviles son de particular preocupación en este contexto. Tanto los materiales de partida como sus productos de conversión pueden resultar tóxicos, escriben los investigadores. En un experimento de laboratorio, investigaron qué tan bien las plantas de lechuga podían absorber estos químicos del suelo. En particular, fue un producto de cambio 6PPD quinona Sorprendente, que se ha relacionado con un agotamiento masivo de salmón en el pasado.

Los investigadores pudieron determinar la absorción y acumulación de todas las sustancias químicas examinadas en las plantas de lechuga. Además, los productos que se metabolizan de las plantas aún no están identificados y sus riesgos para la salud no pueden evaluarse. Los productos químicos también se absorben cuando las raíces de las plantas no están directamente expuestas a las sustancias disueltas, sino solo indirectamente a los gránulos del neumático.