Sales de Schüssler para el resfriado común

¿Cuándo pueden ayudar las sales de Schüssler?

Las 12 sales esenciales de la terapia de sales minerales están destinadas a ayudar con diversas dolencias físicas: resfriados, problemas digestivos, problemas menstruales, problemas de la menopausia, así como insomnio y estrés. Se dice que las sales pueden ayudar a perder peso. Además, hay 15 suplementos de sales de procesamiento de minerales.

Las 12 sales esenciales

# 1. Fluorato de calcio: Sal para tejido conjuntivo, articulaciones y piel. Se dice que esta sal tensa la piel y hace que los tejidos sean más elásticos.

# 2. Fosfórico de potasio: Los huesos y los dientes deben fortalecerse con sal.

# 3. Ferrum fosforicum: La sal debe apoyar el sistema inmunológico de la sangre para que pueda absorber mejor el oxígeno. Se dice que Ferrum Phosphoricum puede ayudar con la primera etapa de un resfriado o infección.

No. 4. Cloratarum de potasio: Sal para las membranas mucosas: La sal de Schüssler se usa para la segunda etapa de resfriados o infecciones y también se dice que ayuda con las infecciones del tracto respiratorio y urinario y regula suavemente el sistema digestivo.

#5 Potasio Fosfórico: Se dice que la sal nerviosa y psíquica combate los síntomas del estrés, el insomnio y el nerviosismo.

#6 sulfato de potasio: Sal desintoxicante: se supone que ayuda al hígado a excretar sustancias nocivas.

# 7. Fosforita de magnesio: Sal muscular y nerviosa. Se dice que la sal de Schüssler regula la actividad muscular y promueve el desarrollo de los impulsos nerviosos. También se dice que el magnesio fosforicum ayuda a aliviar la tensión, los espasmos y los problemas para dormir.

#8 – Clorato de sodio: Se dice que la sal para el equilibrio de líquidos regula el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

# 9. Fosfórico de sodio: La sal metabólica se recomienda para los trastornos del equilibrio ácido-base.

No. 10. Sulfato de sodio: La sal de excreción tiene un efecto desintoxicante y se dice que ayuda al cuerpo a excretar el exceso de agua.

# 11. Silícea: Se dice que la sal para la piel, el cabello y el tejido conectivo fortalece la piel y el cabello y promueve su crecimiento.

Nº 12- Sulfato de Calcio: Se dice que la sal para las articulaciones proporciona fuerza y ​​resistencia a las articulaciones y ayuda a tratar la inflamación.

Estas sales ayudan con los resfriados.

inicio en frío

Por regla general, un resfriado comienza con dolor de cabeza y de cuerpo, fiebre leve de hasta 38,5 grados, dolor de garganta y problemas de nariz y oídos. Según la teoría de D. Heinrich Wilhelm Schussler tratado con sal de Schussler Nº 3 Ferrum fosforicum D12 Recomendado: Se deben tomar 5 comprimidos repartidos a lo largo del día. Si el resfriado comienza con secreción nasal y secreción blanquecina, sal al estudiante No. 8 Sodio Clorata D6 Recomendado. Esta sal tiene propiedades expectorantes y favorece el crecimiento y la regeneración de las mucosas.

Resfriado obstinado

Si los síntomas del resfriado como un resfriado severo, fiebre leve y tos seca se calman, se hará Sal de Schüssler nº 4 clorato de potasio D6 Recomendado: Debe tomar 1-2 tabletas 3 veces durante el día. En el caso de los escalofríos, el No. 8 clorato de sodio Se administra para alinear el equilibrio de líquidos. Cualquier persona con tos seca también puede usar la sal de Schüssler #20 sulfato de potasio y aluminio – conjuntamente con N° 7 magnesio fosfórico poner a prueba o probar; asi que deberia ser Relaja los músculos respiratorios. Quienes sufran de dolor de oídos pueden usar antiinflamatorios No. 3 Ferrum fosforicum bajo conversión No. 8 clorato de sodio tomar.

Contra dolencias agudas como el dolor de oído No. 7 magnesio fosfórico ayuda; Esto es como “7 calientes” La conocida sal mineral debe tomarse por la noche, antes de acostarse: disolver 10 comprimidos en agua caliente y beber a sorbos.

Resfriado severo con tos bronquial

Si el resfriado se ha asentado obstinadamente en las vías respiratorias (quizás con flema amarillenta por la tos), sal pupilar expectorante N° 6 sulfato de potasio D6 Recomendado. Repartir a lo largo del día.Debes tomar 2 comprimidos 3 veces. También se dice que el potasio sulfúrico ayuda a expulsar la flema obstinada.

Así es como se toman correctamente las sales de Schüssler

Los fisioterapeutas recomiendan tomar las sales de Schuessler al menos 15 minutos antes o después de una comida: lo ideal es que el comprimido se disuelva en la boca para que los principios activos puedan absorberse directamente a través de la mucosa bucal.

Sales de Schüssler para prevenir los resfriados

Cualquier persona que sufra infecciones respiratorias durante la temporada de frío puede venir con él. N° 9 Natrum phosphoricum y N° 11 Silicea Fortalece el sistema inmunológico y así previene resfriados y gripes.

Las 12 sal extra

No. 13 Potasio Arsénico: sal para la piel

#14 bromato de potasio: sal nerviosa

#15 Yodato de potasio: Sal para el corazón, el cerebro, la tiroides y la inflamación

#16 clorato de litio: sal conjunta

No. 17 Sulfuro de magnesio: Sal para nervios, huesos, articulaciones y metabolismo

Nº 18 Sulfato de calcio Hannemani: Envenenamiento de sal y energía.

#19 Cuprum arsenicosum: Sal para los músculos y la sangre.

Sulfato de potasio y aluminio n.º 20: Sal de heridas, estómago e intestinos.

#21 Cloratato de zinc: Sal para el sistema inmunológico, los nervios y la cicatrización de heridas

No. 22 Calcio Carbonicum Haanimani: Sal para huesos, dientes y piel

Bicarbonato de sodio No. 23: Sal articular, metabólica y estomacal

Nº 24 Arcinum Judatum: Sal para tiroides, piel y garganta

Importante: si presenta fiebre alta o dolor inusual, comuníquese con su médico de inmediato.

