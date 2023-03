Medvedev amenaza a la industria de tanques castigada por Stalin

Página principal Política

El expresidente Dmitry Medvedev amenaza a la industria armamentística rusa por problemas de suministro. © Daniel Carde / Alexander Astafyev / dpa / Montaje

Temores sobre un gran ataque en Ucrania: no hay tanques en Rusia. El ex presidente Medvedev ya amenazó con castigar a la industria, siguiendo el ejemplo de Stalin.

Moscú – Las grandes pérdidas tienen un efecto: El Rusia El pánico por la inminente derrota en la guerra de Ucrania parece estar creciendo. El Kremlin teme que no pueda contrarrestar una gran ofensiva inminente de las fuerzas ucranianas. entorno del jefe Vladimir Putin El grupo de expertos estadounidense Institute for the Study of War (ISW) escribió en un análisis publicado recientemente que estoy “extremadamente preocupado” por el impacto de los nuevos ataques. El principal problema parece ser la lenta producción de la industria armamentística nacional.

Guerra de Ucrania: Dmitry Medvedev advierte al Estado Mayor ruso del ataque

Según el informe de ISW, el exjefe Dmitry Medvedev ya ha llamado la atención sobre la situación volátil en el Estado Mayor ruso. Se sabe que Kiev está lanzando una ofensiva en guerra de ucrania Citando la reunión, la disposición y que Rusia debe prepararse para esto. Sin embargo, es probable que los ataques lleguen en un momento, según la advertencia, antes de que Rusia aumente sus capacidades militares.

En las últimas semanas y meses, Rusia ha aumentado drásticamente sus ataques en la guerra de Ucrania, pero sin ningún éxito real digno de mención. Las fuerzas sufrieron grandes pérdidas, especialmente alrededor de la región de Bakhmut. Según informes no confirmados, los atacantes afirmaron haber matado hasta 500 soldados por día.

Grandes pérdidas y casi ningún tanque: la guerra de agresión rusa alrededor de Bakhmut se detuvo

También según la inteligencia británica, la guerra de agresión rusa en Ucrania se ha detenido. El sábado (25 de marzo), el Ministerio de Defensa británico dijo: “Esto puede deberse principalmente a las grandes pérdidas sufridas por las fuerzas rusas”.

El enfoque de Rusia ahora está más en Avdiivka al sur y en el frente cerca de Kremina y Swatoy al norte de Bakhmut. Se dijo que los rusos querían establecer allí el frente. Esto indica que las fuerzas rusas generalmente se están reposicionando a la defensiva después de que los intentos de lanzar una gran ofensiva no lograron producir “resultados decisivos” desde enero.

Viejos tanques del museo: Rusia se enfrenta actualmente a un problema de suministro en la guerra de Ucrania

El problema, sin embargo, es que hay escasez de suministros, tanto en términos de soldados como de armas. El Kremlin está tratando más desesperadamente que nunca de reclutar nuevos reclutas para la guerra de Ucrania, incluida una bonificación de primera línea. Y cuando se trata de tanques, las fuerzas de Putin actualmente tienen acceso a tanques antiguos del museo.

Los problemas no se mantienen ocultos en el Kremlin. Así aumentó Medvedev, quien ahora es subjefe del Consejo de Seguridad Nacional y como El amigo de Putin sigue lanzando amenazas a Occidentepresión sobre los fabricantes de armas. Y frente a representantes del Comité Nacional de Armamentos, pidió más velocidad en la producción, y al mismo tiempo amenazó a los industriales.

Cita de Stalin: Medvedev amenaza a la industria armamentística con consecuencias

En un video publicado por él mismo, se sienta en una mesa larga frente a los participantes de la reunión y lee un telegrama que el temido dictador soviético Joseph Stalin envió una vez a sus fabricantes de armas. Medvedev citó la carta de 1941 diciendo: “Si en unos días resulta que están violando su deber con la patria, comenzaré a golpearlos como criminales”, y agregó: “Mis colegas, quiero que me escuchen y recuerda las palabras del general”.

Pero la industria armamentista rusa todavía puede tener un pequeño respiro. Así la sacudió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Informes de un posible contraataque ucraniano. No estás listo en este momento, dijo en su discurso de video vespertino el viernes. Actualmente, Kiev todavía está esperando armas occidentales significativas, incluidos tanques, artillería y un sistema de artillería de lanzacohetes múltiple MLRS. Sin embargo, no dijo cuándo esperaba la entrega desde Estados Unidos. (jkf/dpa)