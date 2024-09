Menos consumo, mayor autonomía: informe de conducción del Opel Mokka Electric: también puede recorrer largas distancias

El Opel Mokka con motor eléctrico recibe una pequeña ventaja de rendimiento. El cliente también obtiene un mayor alcance. ntv.de viajaba con el elegante Rösselsheimer.

En esta ocasión, Opel ha presentado una campaña muy especial para presentar de forma dinámica un nuevo modelo al público. El Mokka Electric no es realmente un modelo nuevo. La versión totalmente eléctrica del pequeño SUV recibió el mismo aumento de potencia (de 136 a 156 CV) que todos los demás miembros de la pequeña propulsión eléctrica de la gama Stellantis.

Pero el factor decisivo no es más potencia (antes el camión de 1,6 toneladas conducía con confianza), sino una batería rediseñada. En el futuro, la batería tendrá una capacidad de 54 kWh en lugar de 51, mientras que el consumo se reducirá en aproximadamente 0,5 kWh/100 km hasta 15,2 kWh (WLTP) en comparación con la variante anterior. Esto significa que la autonomía nominal WLTP aumenta de 336 a 406 km. Todos estos son buenos números, pero ¿cómo se comporta el Mocha en la práctica?

Miles de kilómetros no es un problema.

Una cosa debe quedar clara: el Mokka es, por supuesto, un SUV urbano, no un vehículo de larga distancia. Pero Opel quiso reconocerlo y matricularlo en el Rally ED1000. En ese contexto, fue condenado a recorrer más de 1.000 kilómetros en un día. Recordemos que con una batería con una capacidad de 54 kWh, el Rüsselsheimer de 4,15 metros de largo no es en absoluto uno de los vehículos prefabricados para viajes largos. Pero no importa. Si las personas son capaces de crecer en sus tareas, quizás lo mismo pueda decirse de sus compañeros de viaje.

Los cómodos asientos capaces de cubrir largas distancias, así como una gran cantidad de información y entretenimiento, hacen que el pequeño SUV sea atractivo. (Imagen: Opel)

Empezamos en Düsseldorf con la batería llena y luego viajamos vía Bruselas hasta el Mar de Holanda. Después de la pausa para el almuerzo, Papenburg estaba en el orden del día. Luego regresa al punto de partida. Al final, el pequeño Mocha habrá recorrido 1.006 km. Ahora bien, debes saber que su base técnica generalmente no está diseñada para una carga increíblemente rápida. Se basa en la estructura tradicional de 400V. Además, no se puede obtener mucha energía de una batería pequeña tan rápidamente. A medida que se acerca a la capacidad máxima, el rendimiento de carga disminuye. Esta es la razón por la que las baterías más grandes simplemente cargan grandes cantidades de energía más rápidamente, porque cada porcentaje significa más electricidad en términos absolutos.

Cuatro pausas para cargar en el camino

Gestionar las expectativas y actuar en consecuencia. Así que sé que tendré que dar un gran golpe cuando esté en movimiento y esté de humor relajado. Al final, completé los 1.000 km con tranquilidad, conduciendo a 120 km/h usando el control de crucero en Alemania y Bélgica, mientras que en Holanda reduzco la velocidad a 100 km/h durante el día, teniendo en cuenta las normas de tráfico. Dependiendo de las reglas químicas o físicas, las cumplo estrictamente y recargo la batería hasta un estado de carga máximo del 80 por ciento; de lo contrario, perderé el tiempo.

Al final hubo cuatro pausas de carga. En total, se necesitaron unos 80 minutos de carga para completar la ruta. Lo cual está totalmente bien considerando la parte de la que estamos hablando. Sin embargo, el llamado Mokka “de largo alcance” con la unidad de propulsión de batería actualizada no está disponible a bajo precio: el fabricante pide la friolera de 44.720 euros.

Tan típico como el Opel Vizor, el SUV urbano sigue teniendo un aspecto moderno. (Foto: Patrick Bruitsch)

El modelo superior Mokka E es caro pero está bien equipado

Por supuesto, este Opel está excelentemente equipado, con fantásticos detalles como el sistema de cierre sin llave y el control de crucero adaptativo. Este último se encarga de la dirección longitudinal (aceleración y frenada hasta detenerse por completo en función del tráfico rodado). Sin embargo, ayuda a aquellos interesados ​​en un presupuesto reducido. Opel atrae a estos clientes con motores convencionales; entonces puedes conseguir el Mokka por sólo 28.565 €.

Es importante saber que Mocha es básicamente bueno en algunas cosas. Esto también incluye la comodidad de los asientos, que es excelente para la clase. Aunque ya se nota que el espacio (en la parte trasera más que en la delantera) es limitado debido al sector. Definitivamente se nota que el Mokka ya no es el candidato más pequeño de la gama Opel: no encontrarás puertos USB-C.

Los SUV pequeños todavía parecen modernos. En la parte delantera se puede ver el ya familiar Opel “Vizor”, con una llamativa máscara negra en la zona de la parrilla. Y la parte trasera, con sus geniales luces traseras LED, se ve muy atractiva. La pintura bicolor opcional (techo en negro de contraste) aporta vivacidad al SUV. La versión de Stromer también pasó la prueba de larga distancia.