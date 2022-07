Menos vacunas para los niños: OMS y UNICEF dan la voz de alarma

Nuevas encuestas de la OMS Quien es el y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF espectáculo único Fuerte caída en las vacunas de rutina en niños en 2021. El año pasado, casi 25 millones de niños salvaron sus vidas en todo el mundo vacunación No recibido. Eso es todo Nivel más alto en 30 añosComo advierten las dos organizaciones.

“Este es el Señal de alarma Para la salud de los niños. Estamos siendo testigos de la mayor disminución continua en las inmunizaciones infantiles de rutina en una generación. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, dijo que las consecuencias se medirán en vidas. Aviso de la organización. “Ha habido una disminución en el valor de Trastornos relacionados con la pandemia Y el determinantes Se esperaba, pero ahora ese declive parece continuar. La pandemia del Covid-19 no debe ser una excusa. Debemos lastimar a los millones de niños con inyecciones olvidadas, o inevitablemente veremos más brotes, más niños enfermos y más estrés en los sistemas de atención médica que ya están sobrecargados”.

Las disputas, la desinformación y las interrupciones crean errores riesgosos

La caída de la tasa mundial de vacunación no solo está relacionada con las interrupciones y discapacidades provocadas por la pandemia: cada vez más niños viven ahora en zonas de conflicto y crisis, donde Llegada Las vacunas importantes son difíciles, si no imposibles. Otro factor es la difusión de información errónea sobre las vacunas. No había esperanza de que los programas de vacunación sobrecargados en 2021 se recuperaran después de la crisis de 2020; según UNICEF, eso también es todo. objetivo mundial de vacunación en peligro de extinción.





Sin embargo, la tendencia a que cada vez menos niños reciban vacunas no es solo un fenómeno en los países en desarrollo, sino que también está muy extendida. Europa. En caso de excluir las vacunas corona, Alemania Desde 2021, todas las demás vacunas están disminuyendo. Esta es la Asociación Profesional de Pediatras (BVKJ) de una disminución del 7 por ciento. Menciona las mismas razones que la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.

Las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela se ven particularmente afectadas en Alemania (VMMVy virus del papiloma humano (VPH)virus del papiloma humano). El instituto de investigación de mercado IQVIA encontró una caída del 18 por ciento en la vacuna MMRV. En el caso de las vacunas múltiples que contenían el componente del tétanos, se vacunaron un 9 por ciento menos.

La vacunación contra el VPH previene el cáncer, pero las tasas de vacunación son bajas

La vacuna contra el VPH introducida en 2007 también registró una disminución significativa del 12 por ciento. Un desarrollo preocupante entre hombres y mujeres, según lo confirmado por BVKJ. Vacunación contra enfermedades de transmisión sexual virus del papiloma humano (Virus del papiloma humano), que afecta aproximadamente al 80 por ciento de todas las personas durante su vida. Según el tipo de VPH, las personas infectadas pueden desarrollar verrugas genitales, cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano y boca. La vacuna contra el VPH ya puede tener niñitas Y el hombres Protección eficaz contra el desarrollo de estos cánceres.

También interesante: Vacunas preventivas para niños: ¿cuáles se recomiendan y cuáles son obligatorias?

Miniatura: © Gedesby1989 /pixabay.com