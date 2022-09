Mercedes 2023 “un coche más completo”

Sin embargo, en 2024 querrá volver al once inicial.

Está pensando a largo plazo y no solo quiere mirar el próximo año. “Estoy tratando de mirar más allá del próximo año”, dijo Ricciardo, quien por lo tanto podría aceptar un papel como piloto de reserva.

No se ve en otra categoría porque eso daría la impresión de que ha terminado la categoría de F1. “Y no lo hice. Por eso estoy completamente centrado en la Fórmula 1”, dijo el piloto de McLaren.

australiano Aclaración sobre “cielo” No quiere dejar la Fórmula 1 bajo ningún concepto. Quiere ser un conductor habitual o al menos un conductor alternativo. “Estas son dos opciones realistas”, dijo Ricardo.

“Estábamos en el ring donde necesitas más carga aerodinámica [in diesem Jahr] Un poco mejor”, recuerda y explica que espera un fin de semana mejor que el anterior, que también será importante de cara al Mundial.

“deberíamos [in Singapur] Sé más competitivo que Monza”, dice Stroll y explica: “Monza fue definitivamente nuestro peor fin de semana del año. “También se debió al hecho de que la pista no se ajustaba al auto.

Las lenguas enojadas ahora dirán que no hay nada peor… Sebastian Vettel y Lance Stroll terminaron 17° y 18° en la calificación en Italia, ninguno de los cuales vio la bandera a cuadros el domingo.

“Además, la pista está llena de baches”, dice Sainz, “no solo es un desafío físico sino también mental, porque en las últimas 10 vueltas no solo estás luchando contra tus músculos, sino también contra tu cabeza”.

Sin embargo, actualmente se encuentra en un período seco. Consiguió su último punto hasta ahora en Barcelona en mayo. Ahora son once carreras.

era el mismo ritmo [in diesem Jahr] Muy bien, incluso comparado con Pierre”, explica con alivio, y añade: “Estoy muy contento con el progreso que he hecho este año. “

18:49

Vettel: todo se trata del dinero en los sprints

En 2023, el número de sprints aumentará de tres a seis. Sebastian Vettel no es su mayor admirador. “Desde el punto de vista de un piloto, no es muy emocionante tener un sprint rápido”, dijo el cuatro veces campeón del mundo.

Lo principal es no perder tu posición al comienzo de la carrera del domingo. “Ahora también hay algunos puntos […]pero creo que el enfoque principal sigue siendo la carrera”, explica Vettel.

“Creo que es una forma de ganar más dinero”, se encogió de hombros y explicó: “Por supuesto, las carreras son más emocionantes que entrenar, por ejemplo. Entonces más gente mira”.

Sin embargo, él mismo no es un fanático, pero esto ya no le concierne personalmente, ya que no correrá en la Fórmula 1 el próximo año.