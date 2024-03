Mercedes-AMG GT 43 Coupé: Mercedes presenta un motor V8

Die optischen Unterschiede zwischen dem GT 43 y su hermano mayor no son enormes. GT restos GT. El AMG sigue siendo un coupé completo, aunque se han modificado algunos detalles. Entre otras cosas, el 43 recibió un nuevo faldón delantero, las tomas de aire detrás de las ruedas delanteras también son nuevas y ahora hay tubos de escape redondos en la parte trasera, aunque todavía quedan cuatro.

Im Innenraum findet sich an den Sitzen serienmäßig Nappaleder. Gleiches gilt für die konfigurierbaren AMG-Performance-Sitze. Wer sich für das Manufaktur-Individualisierungsprogramm entscheidet, hat außerdem die Wahl zwischen drei verschiedenen Farbgebungen. Mit dem Manufaktur-Interieur-Paket sind es sogar sieben.

Die Dekorelemente im Innenraum lassen sich entweder in “Hochglanz-Schwarz” (serienmäßig), “Carbon”, “Aluminium” oder “Manufaktur Chrom Schwarz” gestalten.

Für noch mehr Individualisierung bietet Mercedes-AMG serienmäßig fünf verschiedene Fahrmodi an: “Glätte”, “Comfort”, “Sport”, “Sport+” und “Individual”. Wer das AMG-Dynamic-Plus-Paket bucht, kann sich über einen zusätzlichen Modus freuen: “Race”. Die Fahrmodi wurden eins zu eins vom GT 63 capturados.

In 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h: Damit kann sich auch der Basis-GT sehen lassen.

Was ebenfalls schrumpft, ist der Motor: Aus dem V8 Será un motor de cuatro cilindros y Mercedes-AMG reducirá la cilindrada a la mitad, de cuatro a dos litros. De los 63 Nm de par, quedan 500 Nm. Por supuesto, estos son todavía datos de rendimiento impresionantes. Debería acelerar de 0 a 100 km/h en 4,6 segundos, sólo 1,4 segundos más lento que el coche. GT 63 cupé. Tiene velocidad maxima GT 43 alcanzaron los 280 km/h.

Um das Beste aus der Leistung herauszukitzeln, kommen unter anderem beim Fahrwerk einige Leichtbauteile zum Einsatz. So sollen die Federn jeweils 0,2 Kilogramm einsparen. Klingt im ersten Moment nicht viel, doch die Teile summieren sich – und so liegt das Gewicht letztlich bei 1790 kg. Klingt gar nicht mal so wenig, doch der 585 PS starke Bruder bringt sogar 1970 Kilogramm auf die Waage!