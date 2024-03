Sukhoi Su-22 en Polonia: ¿cuánto tiempo volará el Fitter?

El avión de ala inclinada alguna vez formó parte del equipamiento de casi todos los miembros del Pacto de Varsovia y voló con muchos países “amigos” de la Unión Soviética. Se construyeron más de 1.000 ejemplares de la versión de exportación del Su-17. Las últimas mecánicas en Europa se encuentran ahora en Polonia.



© Patrick Hofeller

Polonia vuela el Su-22 desde 1984.

En uso durante 40 años.

En 1984 comenzó la entrega de un total de 90 aviones Su-22M-4 y 20 Su-22UM-3K. Tenían su base en las bases de Miroslawiec, Piła y Powidz. Después de la reorganización de las fuerzas aéreas, encontraron un nuevo hogar con el 6.º y 7.º ELT (Eskadra Lotnictwataktycznego) en Powidz, el 8.º ELT en Miroslawiec y el 39.º y 40.º ELT en Swidwin. Después de que Polonia se uniera a la OTAN, algunos aviones recibieron aviónica adecuada, como el IFF, nuevas radios y GPS. Con la introducción del F-16 Fighting Falcon, los Cold Warriors se concentraron en la 21ª Baza Lotnictwataktycznego (BLT). swedwin.







© Patrick Hofeller

Nunca más habrá una aerolínea más eficiente como ésta en Swedwyn. Actualmente, la base se está preparando para su sucesor: el FA-50.

Adiós cuotas

Se suponía que permanecería en uso allí solo hasta 2012. Pero el plan de desmantelamiento previsto se fue posponiendo cada vez más. Finalmente, en 2014, la dirección de la Fuerza Aérea decidió reducir la flota de 32 a 18 aviones. Los aviones restantes (12 monoplaza y seis biplaza) se sometieron a un programa en Bydgoszcz para prolongar su vida útil unos diez años. Allí también consiguieron su nueva pintura de camuflaje gris.



© Patrick Hofeller

Un total de 18 Su-22 polacos recibieron una extensión de su vida útil y una pintura de camuflaje gris.

Especie en peligro

Las máquinas polacas probablemente se encuentran entre las más nuevas de su tipo. Según el balance anual de la revista británica Flight International, sólo seis países tienen todavía aviones Su-22 en su inventario: Angola (14), Irán (9), Yemen (23), Libia (1), Siria (39). y Vietnam (33). Sin embargo, no está claro si algunos de estos dispositivos están realmente listos para su uso.





© Ministerio de Defensa polaco Polonia muestra sus nuevos aviones de combate

Sucesor del Su-22: todos los FA-50GF entregados

El fin en Polonia

Pero la profesión de mecánico también está llegando rápidamente a su fin en Polonia: en septiembre de 2022, los europeos compraron un total de 48 ejemplares del FA-50PL a Korea Aviation Industries (KAI) como sustituto de los viejos aviones MiG-29 y Su. . -22. Está previsto que los aviones surcoreanos se entreguen a partir del próximo año. Además de Minsk-Mazowiecki, también está previsto que Swedwin sea una base. Dado que allí ya se están realizando los preparativos para el nuevo avión de combate, los Su-22 pasan sus últimos días en Miroslavik.

En el tramo entre Przezdziek Wielki y Ruskowo, la carretera normal 604 a Wielbark se convirtió de repente en un lugar de aterrizaje para aviones de combate.

A mediados de marzo se llevaron a cabo allí ejercicios de la Fuerza Aérea Polaca.

A pesar del mal tiempo, dos aviones Eurofighter italianos realizaron dos sobrevuelos. Llevaban armas reales.

La niebla que cubría la zona impidió el aterrizaje previsto de los MiG-29 y Su-22, pero el personal de tierra aún no ha perdido la esperanza. READ La tradicional empresa automovilística está en quiebra

Actualmente hay cuatro cazas Eurofighter estacionados en Malbork, Polonia, como parte de la vigilancia aérea ampliada de la OTAN. Aquí hay un avión volando sobre Wellpark con niebla.

En Polonia, los lugares de aterrizaje alternativos se denominan Drogowym Odcinku Lotniskowym (DOL).

Se suponía que el MiG-29 y el Su-22 despegarían desde esta dirección después del despegue. Pero los dioses del tiempo tenían algo contra ella.

Justo a tiempo para el final del ejercicio, apareció el cielo azul.

Parecía que los otros aviones no podían despegar en dirección a Wielbark porque el siguiente avión se encontraba ahora sobre sus bases.

Querían demostrar en un ejercicio de aterrizaje en carretera en Philpark a mediados de marzo que todavía no eran noticia vieja. Pero el clima no cooperó: las nubes bajas, la lluvia y la niebla impidieron durante varios días su uso en la Ruta 604. Queda por ver si habrá otra oportunidad en otoño: no hay datos confiables sobre la duración del su. -22 Apenas queda vida útil. Con mucha suerte, el viejo podría estar con nosotros hasta el año que viene…

