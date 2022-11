¿Mercedes es ahora el favorito para las carreras?

Finalmente: ¡primera victoria de Mercedes! – ¿Por qué Verstappen no tuvo oportunidad? – Ocon contra Alonso – Paseo contra Vettel – Resultados de un vistazo – ¿Qué pasó con Magnussen? – Conductor Haas 2023: ¡Se ha tomado la decisión! – Preguntas de los miembros del canal desde el chat en vivo.

No se espera que los dos apuesten por la misma estrategia. Por supuesto, esto también significa que es probable que uno tenga una estrategia mejor y una peor…

P1 y P2 mañana en la parrilla de Mercedes. Las flechas plateadas pueden depender de una tendencia estable para ganar. Pero Russell lo deja claro: “Ciertamente no habrá pedidos grupales”.

Russell: No dará órdenes al equipo

También la escena de Aston Martin…



…aquí de nuevo en el video. Por cierto, el propio Stroll dice sucintamente: “Todavía no he visto la escena, debería ver la repetición primero. Tal vez no dejé suficiente espacio”. Puedes decir eso…