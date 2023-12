Mercedes Pagoda celebra su aniversario: ¿vieja o nueva? El Mercedes 230 SL se encuentra con el SL 63 4Matic

Después de 60 años de la serie SL 113, conocida como Pagoda, el roadster de Mercedes, como muchos otros coches, se ha vuelto más grande, más rápido y más potente. AMG ahora controla el desarrollo de la serie descapotable y le devuelve el toque deportivo que se merece.

¿Has contado todas las historias sobre el Mercedes SL? Aparte de eso, el icono abierto de Mercedes es tan diverso que siempre puedes encontrar novedades. Es más, es tan popular entre aquellos interesados ​​en los coches nuevos y clásicos que no te cansas de verlo. De todos modos, siempre hay suficientes ocasiones.

La Pagoda es mucho más sensible que el SL actual. Pero ambos son geniales. (Foto: Mercedes/Dirk Weihenmayer)

Este año se cumple el 60 aniversario de la famosa serie 113. Esta demanda está haciendo que los precios se disparen hasta alcanzar las seis cifras en los últimos años. Y esto a pesar de que aproximadamente 50.000 ejemplares del 113 salieron de la línea de montaje (muchos de los cuales probablemente todavía existen). Eso es el doble que el 190 SL saliente durante un período de construcción igualmente largo. Aproximadamente la mitad de esa cantidad se destinó a compradores estadounidenses. En comparación con versiones SL posteriores, el Pagoda se siente muy delicado.

La pagoda es relativamente atlética.

El SL anteriormente tenía una bonita línea de convertibles. ¿Barras antivuelco? no hay. (Foto: Mercedes/Dirk Weihenmayer)

Sin embargo, este primer SL no es realmente ligero, al menos en términos de dimensiones. El Tourer mide 4,28 metros de largo y pesa 1,5 toneladas como el 280 SL. Uno de los primeros modelos 230 SL cedido por el museo de Mercedes podría ser un poco más ligero. Eso es bueno, porque el motor de seis cilindros M127 II, que tiene una cilindrada de 2,3 litros, no es muy potente para los estándares actuales con 150 CV y ​​196 Nm de par.

Sin embargo, si combinas el Zwo33 con la caja de cambios ZF de cinco velocidades, deja una impresión muy deportiva. El vehículo de seis ruedas cobra vida, especialmente a altas velocidades, y desarrolla un timbre potente. También es bueno que la caja de cinco velocidades sea fácil de operar. Y aquí también tenga cuidado: piense siempre en términos de coches antiguos.

Herramientas redondas y claras caracterizan la pagoda. El pomo del cambio parece una pelota de golf. (Foto: Mercedes/Dirk Weihenmayer)

Después de un largo ciclo de 113, cambié el coche por un SL moderno. Ahora se podía utilizar un motor de cuatro cilindros, debido a la enorme diferencia de prestaciones, como ocurría en el modelo anterior, el 113 (190 SL). Pero no, esto no sirve para el SL. Existe la sospecha de que Mercedes también cree en su corazón que esto no le conviene y lo revisará nuevamente. Espera y observa.

Está abierto a debate si 63 debería usarse para comparar y si el 53, ligeramente más débil, también sería suficiente. Pero los habitantes de Untertürkheim no tenían menos. Así que haz una prueba de manejo con el famoso V8 de cuatro litros bajo el capó. Con solo pulsar un botón, el motor biturbo cobra vida con un agradable y ligero tono V8, pero no tan ruidoso como antes en Affalterbach. bien. Puede que AMG haya ahorrado en tamaño, pero ciertamente no en potencia. Con 585 caballos de fuerza y ​​dos toneladas, el camión tiene un gran comienzo. También puede acelerar voluntariamente, pero lo que es aún más impresionante es cuán potente es la obra de arte de ocho cilindros bajo el capó, firmada personalmente por cada ensamblador final en una placa adherida al motor, que genera 800 Nm (a partir de 2500 vueltas por minuto). En el rango de velocidad media con el más mínimo movimiento del pedal del acelerador.

El SL actual es muy adecuado para el uso diario.

La hermosa línea convertible todavía está disponible en el SL. Si el coche gira, la barra de menú aparecerá en un instante. Mercedes utiliza esta tecnología desde 1989. (Foto: Mercedes/Dirk Weihenmayer)

Pero el motor no lo es todo. La diferencia entre el SL de antes y el de hoy es principalmente su multifuncionalidad. Y aunque desde 2021 el modelo vuelve a contar con una elegante funda de tela, en su interior reina una paz absoluta. También podrás dejarte amasar en las cómodas sillas si vas a realizar un viaje más largo. Un largo camino por recorrer con el SL, ¿de verdad? Por supuesto, si puedes conseguir 213 litros de espacio en el maletero, sí.

La diversión al aire libre está a solo unos segundos de distancia. Cuando se quita la parte superior de tres capas, estás viajando en el lado soleado de la vida (siempre que el sol brille) y tradicionalmente puedes recibir un poco de aire caliente soplando por tu cuello desde lo que se llama un Airscarf si las temperaturas exteriores no cooperan realmente. Incluso es estándar ahora. Por supuesto, los clientes de convertibles en los años 60 sólo podían soñar con algo como esto.

El interior del nuevo SL destaca principalmente por una gran pantalla. Y por supuesto también lo bueno. (Foto: Mercedes/Dirk Weihenmayer)

En cambio, en una pagoda las cosas son más difíciles, porque la posición detrás del parabrisas empinado está menos protegida. Pero a algunas personas les gusta bastante y, por cierto, en algún momento del ciclo de construcción del 113, había una opción para deshacerse del techo blando por completo. La versión, conocida popularmente como California Edition, tiene un asiento trasero y un techo rígido claramente curvado (de ahí el nombre Pagoda).

¿C nueva o vieja? Una pregunta en filosofía. El Pagoda es al menos fácil de conducir, aunque no tanto como los coches SL modernos. No frena tan bien, no conduce más lento, no conduce con tanta suavidad… hay que tener todo eso en cuenta. El pequeño Mercedes es tan limpio que ni siquiera necesita un localizador para desplazarse cómodamente por un aparcamiento.

Sin embargo, la última versión del SL no es un coche enorme, con 4,70 metros de largo. Pero te sientes más cerrado y aislado del mundo exterior cuando el techo está cerrado, y más alejado de la acción en la carretera cuando el techo está abierto.

Por cierto, el Pagoda era un coche muy seguro en aquella época. El coche tiene zonas de deformación porque técnicamente deriva del ultramoderno W111, una versión temprana de la Clase S. Las pruebas de choque ya estaban a la orden del día aquí.

El R232 presenta características de seguridad y comodidad.

El modelo, que tiene una clasificación interna de R232, tiene muchas características de seguridad y comodidad. Por supuesto, el SL también gira con las ruedas traseras y compensa hidráulicamente los movimientos de balanceo. Medidas todas ellas que, combinadas con su dirección precisa, le permiten sortear las curvas rápidamente. También es realmente potente en línea recta: después de 3,6 segundos, en la pantalla del velocímetro aparece 100 km/h y AMG permite que el coche circule a 315 km/h.

Para evitar problemas de tracción, el SL en esta versión viene por primera vez con cuatro ruedas motrices. Si nos fijamos en los números, el 230 SL tampoco lo hace mal. A pesar de la mala aerodinámica, también circula a 200, lo que lógicamente tarda más. Simplemente acelerar a la velocidad de una carretera rural lleva unos diez segundos, incluso con el modelo de transmisión manual.

Pero eso no debería ser un problema, ya que el viejo SL no tenía que usar neumáticos calientes. La mayoría de las partes interesadas probablemente lo utilizarán como inversión o como medio de diversión que se eliminará gradualmente durante el fin de semana. La ventaja de los coches Mercedes clásicos es un muy buen suministro de repuestos.

El SL moderno es un experto en todos los oficios entre los coches de lujo. Aparte de las limitadas opciones de transporte, es muy adecuado para el uso diario, incluso en el frío invierno. Naturalmente, esto también incluye el sistema de infoentretenimiento completo. Swabians ofrece ahora un dron MBUX completo que incluye una pantalla central móvil y un HUD. Sin embargo, las transmisiones manuales no están disponibles desde hace mucho tiempo y la transmisión automática asume esta tarea de nueve maneras diferentes. Y aunque es la versión cableada sin convertidor de par (el paquete de discos actúa como embrague de arranque), la máquina funciona con relativa comodidad. Tiene cierto sentido: el SL es más un turismo que un corredor por naturaleza, aunque es increíblemente poderoso.

Al final de la comparación entre lo antiguo y lo nuevo, surge inevitablemente la pregunta: ¿Cuál debo elegir? Pero sólo podemos decirlo retóricamente, porque lo único que tienen en común es el nombre del modelo y quizás la parrilla del radiador con la gran estrella central. Bueno, y la posibilidad de conducción abierta. Es casi seguro que los transeúntes miran hacia atrás. El R232 tampoco es un modelo muy popular en las carreteras: este año se matricularon menos de 3.000 ejemplares en Alemania. La pagoda se ha convertido ahora en un auténtico coche dominical que no se puede llevar en la vida cotidiana.

En términos de precio, aquellos interesados ​​en el Serie 113 deberían presupuestar al menos 85.000 euros hoy en día, y no conseguirán un coche de calidad por eso. Está previsto que el precio del nuevo SL alcance al menos los 127.146 euros, y por ese precio se ofrece un impopular motor de cuatro cilindros con 381 CV. Puedes disfrutar del motor V8 desde 166.737 € (SL 55 4Matic de 476 CV). El potente SL 63 4Matic cuesta 194.654 €. Si realiza su pedido en las próximas semanas, es posible que pueda abrirlo en la primavera.

Desafortunadamente, ambos SL siguen siendo sólo un sueño para la mayoría de las personas. Después de todo, estos no son cursos amigables para los ciudadanos. Pero también hay que permitirle tener sueños.