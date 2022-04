Mercedes ya espera con ansias el 2023

Pero para Albon, similar a Stroll, casi no habría consecuencias, porque de todos modos habría comenzado 19 debido a una penalización. Esta es toda la lógica del host:

Entonces, por favor: al final de la Q1 no había suficiente combustible en Williams para poder probar lo suficiente. Esto generalmente resulta en la descalificación, como sabemos desde que Vettel en Hungría el año pasado a más tardar.

Lo que es aún más preocupante es que Alonso no pudo terminar el resultado después de su falta. Su compañero de equipo Ocon terminó en P8.

recuerda Marco, que también lo confirma: “A este DRS lo sacaron o lo quitaron porque no lo podían conducir a pleno rendimiento” […] No es exactamente una medida para el resto de la temporada”.

Al menos para Helmut Marko, quien le explica a Sky: “Sin la colisión sería [Alonso] Creo que me llevó a segundo grado. Al principio pensamos que estaban fanfarroneando con gas, pero ahí hay mucha velocidad”.

¡Pero no había ninguna señal de eso hoy!

“Fue aliviado”, dice Locklear, quien recuerda haber tenido problemas en Albert Park antes. “Tal vez le conviene [die Strecke] Simplemente no es mío”, reflexiona.

Esto es lo que sugiere Helmut Marko en “Sky”. Él dice: “Creo que se ha excedido y quiere mucho. Con el título mundial, pensamos que había vuelto cierta calma. Pero obviamente necesita otro título, por lo que no puede calificar para un día con ese tipo de presión”.

“LAT giró a la izquierda y redujo la velocidad a la salida de la curva 4 para permitir que pasaran los autos, el último de los cuales era el STR. Al salir de la curva 5, el STR parecía no acelerar y estaba en el medio del carril”.

Los anfitriones de la carrera ven a Stroll como el principal responsable del accidente, y tiene que moverse a tres lugares más abajo en la parrilla. Pero eso no es realmente una penalización porque no pudo cronometrar los playoffs y de todos modos fue el último.

“Recibimos muchas reprimendas de afuera, pero también hablamos mucho lenguaje claro internamente”, explica y explica: “Tenemos nuestros problemas, luchamos y trabajamos en ellos, pero eso no cambiará de la noche a la mañana. ”

Aston Martin tiene problemas similares a los de la plantilla de Mercedes. “Sabemos que nuestro auto tiene más potencial. Pero no podemos liberarlo”, dice Vettel, quien admite: “No estamos donde queremos estar. Hay muchas preguntas”.

Su objetivo para mañana: “puntos sólidos con los dos coches”. “Sabemos que no tenemos el paquete que queremos”, admite. Por lo tanto, es importante obtener la mayor cantidad de puntos posible. [zu] Se enfrentaron en el campeonato de constructores”.

A ver cómo lo ven los anfitriones. Personalmente, me resulta difícil culpar al conductor.

Por supuesto, Stroll lo ve un poco diferente y explica: “De repente quería pasar”. Sin embargo, el punto estrecho era algo inadecuado para eso. “Un accidente ridículo”, dice Stroul. Pero no culpa directamente a Latifi.

…aquí de nuevo en el video. “Lo tengo claro”, dice el propio Latifi, al explicar, “quería volver a poner orden por mi pecho, y parecía que me cedía cuando estaba a su lado”.

Sin embargo, la pura velocidad del coche no permite un mejor resultado que el actual.

De cara a la carrera, deja claro que Mercedes terminará mañana quinto y sexto. Más no es posible en términos de rendimiento puro. Por supuesto, aún puede ir un poco más allá debido a fallas o circunstancias especiales.

Matemáticamente las probabilidades son mucho peores, como 20:80. O dicho de otro modo: aún no ha perdido la esperanza. Sin embargo, hablando de manera realista, también sabes lo difícil que puede ser.

En su gira de medios, que actualmente está en marcha, una vez más confrontamos al jefe del equipo Mercedes directamente con su declaración en Sky. Allí confirma que el título de la Copa del Mundo de 2022 generalmente no se da por perdido.

Ella dice: P5 y P6 no reflejan la verdadera posición de Mercedes hoy. “Hemos fortalecido nuestras posiciones”, dice Wolf, “y será muy emocionante ver si Norris se debilita a largo plazo mañana”.

“Creo que superamos”, dice el jefe del equipo de Sky. “Alonso no terminó el curso”. Con Sainz, el segundo español en el campo normalmente habría caído antes que Mercedes.

Por cierto, el objetivo de la carrera es “definitivamente sumar puntos”, afirma. Por supuesto que no será fácil.

Haas ha estado “muy inestable” todo el fin de semana. “Así que eso no fue suficiente para más hoy”, explica después de P15, “y con eso: lo hemos dado todo, podemos sentirnos bien por eso”.

“Sabíamos que iba a ser difícil porque el viernes fue realmente difícil para nosotros. Tuvimos muchos problemas de equilibrio, pero pudimos poner el auto en la ventana donde me sentí cómodo esta mañana”, dijo.

Hablando de PK: Verstappen acaba de dejar en claro que no entiende por qué se elimina la región DRS. En Jeddah, por ejemplo, fue más grave, pero no hubo problema con eso.

Verstappen: Sin confianza en el coche

“No muy bien”, juzga el holandés después del segundo nivel y explica: “No me he sentido bien en todo el fin de semana hasta ahora. No creo que haya habido un ciclo en el que sintiera confianza real”.

Verstappen dijo que P2 “todavía era, por supuesto, un buen resultado”. Pero él realmente no se atreve a ir al extremo. “Tal vez el ritmo de carrera se estabilice un poco”, piensa.

Pero hasta ahora, no ha tenido un buen fin de semana.