Meta Platforms integra hilos más estrechamente en Fediverse

Meta Platforms está dando un paso más en el desarrollo del llamado Fediverse, una red social independiente. A partir de ahora, los usuarios de Threads también podrán ver en los mismos hilos las interacciones y respuestas publicadas en otras plataformas como Instagram o Mastodon. Esto ahora es posible en más de 100 países de todo el mundo.

Anteriormente, los usuarios de Threads que aceptaron que sus publicaciones se compartieran en otras plataformas como Mastodon e Instagram no podían ver las reacciones y respuestas publicadas allí en Threads. Entonces los usuarios debían visitar otras plataformas para mantenerse actualizados. Esto ya no es necesario, pero aún no es posible responder a las respuestas publicadas en otras plataformas en los propios hilos.





Publicaciones de temas e interacciones en Fediverse (imagen: Metaplataformas)

Los hilos de Meta recién se abrieron en Fediverse en marzo de este año. Sin embargo, inicialmente la conectividad solo era posible para cuentas en EE. UU., Canadá y Japón, por lo que anteriormente era muy limitada. Pero ahora Meta ha lanzado Fediverse Connect en más de 100 países, para que los operadores de perfiles Open Threads puedan activar la integración de Fediverse para sus cuentas.

Fediverso en la UE sigue sin hilos

¿A qué países se aplica esto en detalle? No dijo muerto.Pero después de la retroalimentación inicial de los usuarios de los temas al entrevistador Contribuido por MetaBoss Mark Zuckerberg Los países de la UE siguen excluidos, al menos por ahora. Los hilos de Twitter alternativos de Meta también están disponibles en la UE desde finales de 2023, pero recientemente algunas plataformas han retrasado la introducción de nuevas funciones debido a los mayores requisitos de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en materia de jóvenes y protección de datos. La Comisión de la Unión Europea inició recientemente un proceso contra Meta por violar la protección de menores.

Las redes sociales están conectadas a Fediverse a través del protocolo central ActivityPub. El servicio más grande y popular del Fediverse es Mastodon; Como alternativa a Twitter, este servicio de mensajería corta se ha beneficiado de la adopción por parte de Elon Musk de un gran modelo a seguir. En el otoño de 2022, los usuarios de Twitter acudieron en masa a Mastodon, generando conciencia pública sobre el Fediverso.

La plataforma de blogs Ghost, que tiene decenas de millones de cuentas, también llegará a Fediverse y, en su último anuncio, comparó ActivityPub con el correo electrónico, el protocolo abierto más grande de Internet. Este movimiento confirma una vez más que ActivityPub está recibiendo cada vez más atención, especialmente en los EE. UU., y podría alejarse del foco de atención en la alternativa a Twitter, Mastodon.

