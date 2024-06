En lugar de una VPN: Zscaler ofrece tarjetas SIM de “confianza cero” para dispositivos IoT

La empresa de servicios de seguridad Zscaler presentó las tarjetas SIM Zero Trust en la sede europea de su conferencia anual en La Haya. Se utilizan para garantizar una conectividad segura de dispositivos IoT y tecnología operativa móvil a través de la plataforma Zscaler.

anuncio





Con las tarjetas SIM Zero Trust, Zscaler aborda una vulnerabilidad de seguridad bien conocida: proteger la conectividad de dispositivos que están fuera de la infraestructura de red corporativa tradicional y, por lo tanto, no están directamente bajo el control de los departamentos de seguridad de TI. En lugar de enrutar el tráfico a través de redes utilizando VPN y firewalls en el centro de datos, las SIM Zero Trust permiten una comunicación bidireccional donde todos los paquetes de datos se enrutan a través de la plataforma Zscaler. Según el fabricante, esta solución no sólo proporciona mayor seguridad, sino que también reduce significativamente la latencia y elimina la necesidad de hardware costoso y complejo.

Los clientes deben obtener una descripción general y un control completos de todo el tráfico de datos en la interfaz de usuario del portal Zscaler. También es posible aplicar políticas de seguridad: el motor de políticas se puede utilizar para configurar aplicaciones específicas a las que se puede acceder mediante tarjetas SIM, bloqueando el acceso no autorizado. Según el fabricante, todos los productos populares de otros proveedores conocidos son compatibles, así como las tarjetas SIM propias de Zscaler. Esta tecnología está siendo probada actualmente por clientes seleccionados, pero aún no está disponible para el público en general.

Con inteligencia artificial ante futuros ataques

Durante el evento también se presentó una aplicación de análisis de riesgos basada en inteligencia artificial denominada Breach Predictor. La herramienta se basa en amplios datos de seguridad proporcionados por el propio fabricante, incluidas puntuaciones de amenazas y evaluaciones de riesgos para usuarios y dispositivos con el fin de detectar posibles ataques en tiempo real. A diferencia de los sistemas tradicionales como SIEM, SOA o XDR, que analizan principalmente incidentes pasados, un predictor de brechas tiene como objetivo predecir ataques futuros y sus efectos.

El sistema no requiere la definición manual de reglas ni la formación de hipótesis: identifica y evalúa automáticamente las amenazas y proporciona recomendaciones de acción basadas en el contexto para mejorar la seguridad. Esta característica está destinada a permitir que los equipos de seguridad tomen acciones específicas para mejorar la postura de seguridad en función de las políticas comerciales y los requisitos de seguridad actuales de la empresa.

También cabe destacar la simplificación de la administración de los productos de seguridad de Zscaler para los administradores. Si bien Client Connector ya ofrece una experiencia de usuario unificada en el front-end, las funciones administrativas anteriormente se distribuían en diferentes consolas y ahora también se han integrado en el back-end. Ahora los administradores de TI pueden gestionar todas las aplicaciones a través de una interfaz de usuario centralizada, lo que mejorará drásticamente la eficiencia y la claridad.



(AXK)