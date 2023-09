Michael Hartle planea ser voluntario en el hogar infantil

pagina de inicio local Weilheim Beisenberg

De Alemania a Santiago del Estero: Michael Hartle realizará su servicio voluntario durante un año en Argentina. © Bernhard Jepsen

“Buenos días, Argentina” pronto será el lema de Michael Härtle: Peißenberger, de 19 años, cumplirá un año de servicio comunitario a través del servicio voluntario con los Salesianos de Don Bosco.

Peißenberg – Pronto brotarán una o dos lágrimas de la familia Hartle. Significa despedirse temporalmente de su hijo Michael. El joven de 19 años, que se graduó en el colegio secundario en Weilheim, tomará un avión el próximo miércoles y viajará a Argentina vía París y Río. Será un adiós por mucho tiempo. Michael Hartle completará un año comunitario con servicio voluntario en las vendedoras de Don Bosco en Santiago del Estero, al norte de Córdoba.

“Por supuesto, siempre es triste decir adiós a la familia, incluidos los abuelos. Puede ser difícil”, sabe Hartle por experiencia. Hace unos años estuvo como estudiante de intercambio en Estados Unidos durante diez meses. “Por supuesto que ayuda porque ya estás familiarizado con la situación y sabes que volverás. Un año así pasa muy rápido”.

Después de un año en el extranjero, Michael Hartle quiere estudiar informática y matemáticas.

El futuro voluntario ya tiene un calendario fijo a su regreso: comenzará un curso doble en el campo de la informática y las matemáticas. Härtle nota en la conversación que, a pesar de la inmediata separación de la familia, prevalece la expectación de un año de aventuras en el extranjero. “Siempre quise hacer algo así”, insiste: “Quiero estar abierto a cosas nuevas. Me gusta la variedad”.

Y el deseo de viajar no es casualidad: “Como familia, hemos viajado mucho por todo el mundo. Eso es lo que me entusiasma”.

Desde 2014, los Härtles acogen en su casa a estudiantes de intercambio. “Siempre hemos sido una jornada de puertas abiertas”, dice tía Lydia, que trabajaba como pareja. Para su hijo, que es monaguillo desde hace diez años, sólo tiene palabras de elogio por su implicación social: “Me parece fantástico que quiera devolver algo a la comunidad. Como madre, estás orgullosa de ello. “. La mamá que amaba a Michael Hartle dijo que quería dedicar su tiempo a los niños del albergue en Santiago del Estero. No todos los jóvenes de 19 años tienen esa actitud de interés público. En el albergue viven niños y jóvenes de entornos sociales difíciles.

Planificar proyectos, ayudar con las tareas escolares y organizar actividades de ocio.

Härtle debe, entre otras cosas, planificar proyectos, ayudar con los deberes escolares y organizar el tiempo libre. Le gusta trabajar con la gente, especialmente con la generación más joven: “En la escuela hacía clases particulares”.

Durante su estancia en el extranjero, Hartle no sólo quiere conocer la cultura latinoamericana, sino también reflexionar sobre la estructura de su propia personalidad. “Quiero aprender algo sobre mí mismo, por ejemplo, sobre fortalezas que antes no conocía.” Estas son declaraciones que no todos los jóvenes de 19 años hacen.

Härtle tiene conocimientos básicos de español: “el resto viene automáticamente en el uso diario”

Härtle está bien preparado para su estancia en el extranjero. América Latina era el destino de sus sueños: “Tenía muchas ganas de ir a un país de habla hispana”. Ya tiene conocimientos básicos de idiomas: “el resto viene automáticamente en la vida cotidiana”.

Hace varios meses, Hartle asistió a seminarios preparatorios a través del Servicio Voluntario Salesiano y se puso en contacto con ex voluntarios. Así que el viaje a Argentina no será un “vuelo a ciegas”: “No tengo preocupaciones y definitivamente iré todo el año”, asegura Hartle.

Podrá seguir su pasión por el fútbol en el país del vigente campeón del mundo. Sin embargo, el joven tiene un pequeño atisbo de amargura: “Me perderé el Campeonato de Europa en Alemania”.

Por supuesto, a Peißenberger también le entusiasma la cocina argentina, aunque la famosa ternera Angus argentina no acaba en su plato: “No me gusta la carne, sólo el pan de carne”.

Una chica de Weilheim también se siente atraída por el resto del mundo: Hannah Reidinger, de 18 años, hace FSJ en la “Don Bosco Care Home” para niños VIH positivos en el sur de la India.