“Soy el primer enólogo de Argentina desde hace más de 60 años” – e inventó el aperitivo perfecto para el verano | Atractivo

Ana Paula Bartolucci coincide en que la sostenibilidad y la innovación son claves cuando se trabaja en Chandon. De lo contrario, no se habría introducido en el mercado un producto nuevo como los licores de jardín premezclados. “Estaba con mis amigos en mi ciudad natal, Mendoza, y como todo el mundo, la gente tomaba vasos de licor rojo Aperol como bebida después del trabajo”, dice. Entonces, una cosa llevó a la otra: el enólogo calificado pensó “yo también podría hacer eso” y postuló a Chandon en 2017, uno de 400. Consiguió el trabajo y asumió un rol completamente nuevo, porque en realidad no provenía de la industria del vino espumoso, algo que puede tomar prestado de su mayor innovación de los últimos años, Chandon.

Encontrar el vino adecuado a partir de espumoso fue al principio su tarea más difícil, recuerda. El arduo trabajo dio sus frutos cuando Bartolucci creó un producto que está revolucionando el mercado del vino en Argentina y en todo el mundo: un aperitivo que no requiere tres botellas y siempre tiene la misma alta calidad. “Queríamos que Garden Spirits fuera diferente de todos los demás vinos espumosos”, dice Bartolucci al principio del proceso. Aunque en el momento de su creación todo el mundo conocía el vino espumoso, nadie tenía ni idea del alcohol, las frutas y las especias. Luego, durante cuatro años, se probaron, probaron, tiraron y cambiaron muchas cosas por algo nuevo, hasta la versión 64, que ahora puedes comprar y disfrutar.

La diferencia entre los aguardientes Aperol y los aguardientes de jardín Chandon, que se pueden conseguir en cualquier bar entre Mendoza y Munich, es la calidad del vino espumoso: está claro que Chandon produce vinos espumosos de la más alta calidad. Pero la novedad es que uno de estos espumosos de alta calidad se encuentra ahora en un aperitivo premezclado. ¿Cómo sabe la bebida? Sinceramente, es perfecto para una tarde ligera de verano: ni demasiado amargo ni demasiado dulce, tiene la cantidad justa de burbujas y es el acompañamiento perfecto para agradables veladas a solas (incluso frente a la chimenea en invierno, si lo estoy). honesto). Ana Paula Bartolucci me dice que el cubito de hielo es importante: porque con un cubito de hielo, si un vaso tiene uno grande y anguloso, el aperitivo no sólo conseguirá su temperatura adecuada para beber, sino que el agua no bajará y quedará agradable. y brillante. Recomienda una rodaja de naranja y una ramita de romero como guarnición. ¿Cómo ocurrió? “Quería utilizar romero en el licor, pero no funcionó por culpa de los aceites”, revela riendo con picardía.

Como mujer en dominio de hombre: Ana Paula Bartolucci

El negocio de las bebidas alcohólicas todavía está dominado por los hombres. Aparecen por todas partes, desde Tirol del Sur hasta Argentina, enólogos con muchas ideas, que quieren cambiar algo y, a veces, son los primeros en sonreír. Pero son estas mujeres las que llevan la peor parte del viñedo y la producción de vino, ya que están interesadas en el vino y las variedades, la producción y la distribución.

El aperitivo perfecto para (finales) del verano: Chandon Garden Spirits PR/Axel Lloret

Ahora bien, ¿cómo es ser mujer entre enólogos en Argentina? “Nunca he sentido que me traten diferente o mal por ser mujer. O al revés: creo que tengo suerte porque siempre me han tomado en serio por mi personalidad, mi ilusión y mi perseverancia”. “. Esto a pesar de que Ana Paula Bartolucci fue la primera enóloga de Argentina en más de 60 años.

Ana Paula Bartolucci es la más joven de su equipo en Mendoza y ha creado lo que ella llama el “gurú enólogo” de Santon Garden Spirits: desde hace 45 años elabora espumosos clásicos en la bodega mendocina, pero cuando llegó a un rincón del aperitivo Con su idea, quedó inmediatamente enganchada. “Me enseñó mucho y constantemente me aseguró que estaba en el camino correcto”, dice con una sonrisa. “No estaríamos los dos sentados aquí con vasos de licores de jardín sin que él lo supiera”, dijo en voz alta. Bueno, ¡felicidades!