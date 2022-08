Michelle Hunziker y Giovanni Angiolini: ya conoció a sus dos hijas

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



¿De coqueteo caliente a gran amor?

Michelle Hunziker, de 45 años, y su nuevo amor, el cirujano plástico italiano Giovanni Angiolini, de 41, ya están navegando hacia el amor nuevamente. El locutor la visitó “Dr. Love ‘recientemente en Cerdeña. Allí fuimos en barco a hermosas calas y en el camino de las tortugas en la playa.

Pero: estas vacaciones deberían ser algo más que un paseo amoroso. Según el periódico italiano, diva yo donna“La hermosa rubia ahora le ha dado a Giovanni a sus tres hijas.

En marzo, Michelle y Giovanni fueron vistos besándose en Cerdeña. Foto: BEESCOOP.COM

Su hija mayor, Aurora Ramazotti, de 25 años, acaba de publicar una emocionante foto de vacaciones desde Italia durante el fin de semana. Las hermanas menores Celeste (7 años) y Sol (9 años) actualmente están realizando un curso de vela en la isla.

¿Y la familia Giovanni? Ella ya está impresionada por la encantadora Michelle. Muchos miembros de la familia Angiolini la siguen en Instagram, incluido el hermano menor de Giovanni, Paolo. DER incluso se llenó de la pareja en la Costa Smeralda.

Giovanni (izquierda) y su hermano Paolo en un evento en Berlín en junio. Ambos trabajan en la misma práctica. Paolo es fisioterapeuta, Giovanni es cirujano. Foto: Getty Images para Ferrero Alemania

La hija de Aurora envía calurosos saludos navideños. Proviene del primer matrimonio de Michelle con el cantante Eros Ramazotti y se dice que se lleva bien con el nuevo novio de Michelle. Foto: therealauroragram / Instagram

Los dos aún no han comentado oficialmente sobre su relación. En un evento en junio, Giovanni Angiolini comentó sobre “ RTLNo quiere hablar de gente que “no está aquí”. En cambio, se puso seriamente del lado de muchas mujeres alemanas famosas.

Michelle Hunziker también evita hablar de su nuevo amor. Opuesto “ Gredig directamenteElla reveló: “Todos siempre me preguntan sobre mi vida privada. Me casé dos veces y, desafortunadamente, no funcionó dos veces. Ahora soy una mujer libre y quiero experimentarlo de la manera que quiero”.

Leer también

Y sobre los rumores se limitó a decir: “No quiero confirmarlo ni desmentirlo, no quiero hablar de eso todavía”.