Steve Martin: Leyenda de la comedia planea retirarse – esposa duda | entretenimiento

Durante décadas, Steve Martin (76) ha hecho reír a generaciones…

Actualmente está celebrando un gran éxito de audiencia con su serie “Just Kill in the Building” (se puede ver en Alemania en Disney+). Pero una vez que la serie terminó, también terminó para Steve Martin, ¡después de 60 años en el escenario! “Una vez que termine la serie, no buscaré más. Tampoco busco más películas y no quiero aparecer como invitado”, dijo en una entrevista con un periódico. El reportero de Hollywood.

Retiro en cuotas! Porque Steve Martin quiere más tiempo para su esposa, la escritora Anne Stringfield, y su hija (9). “Me encanta la familia y eso es muy divertido”, dice la leyenda de la comedia. “Rodar otra película ahora y mudarme a otro lugar, ya no quiero eso. No puedo irme por tres meses”.

Sin embargo, su esposa Ann no cree que Steve Martin sea realmente serio. “Mi esposa me dice constantemente: ‘Dices que te vas a jubilar, pero luego piensas en algo nuevo’”, dijo Martin a The Hollywood Reporter. “Realmente no estoy interesado en jubilarme. Pero realmente me gustaría trabajar un poco menos. Pueden.”

En Only Murders in the Building, Martin interpreta a un criminal que trabaja con sus vecinos (Martin Short y Selena Gomez) para resolver presuntos asesinatos. Foto: HULU/Imágenes del planeta

Steve Martin comenzó su carrera como mago a la edad de dieciséis años y nunca ha dejado de sorprender a su público durante generaciones. Cualquiera que fue al cine cuando era joven en 1977 para ver el talento cómico en su primer papel protagónico en The Absent-Minded Waiter (que le valió una nominación al Premio de la Academia) ahora puede ver Only Murders in the Building con sus nietos en la Transmisión de Disney+.

En “Roxanne” Steve Martin se hizo famoso por su enorme nariz Foto: Photo Alliance/Archivos Unidos/IFTN

La serie hizo más barato que una docena de dólares grandes, pero fue criticada por los críticos. Foto: Photo Alliance/Archivos Unidos

Clásicos de culto como “Roxanne” se encuentran entre estos dos logros notables en su carrera. En él, Steve Martin interpreta a un bombero con una gran nariz, una gran boca y un gran corazón. La comedia familiar de la leyenda de la comedia tuvo tanto éxito financiero que se filmó más barata por docenas. Incluyendo: “Padre de la novia” y “Pink Panther”. Sin embargo, a menudo han defraudado a los críticos.