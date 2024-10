Migración: La llamada “segunda migración” es una realidad desde hace mucho tiempo

contenido Leer en una página contenido

Página 1La llamada “inmigración” es una realidad desde hace mucho tiempo Página 2 Mucha gente abandona rápidamente Alemania

Lo que era impensable hace unos años ahora es una realidad: Alemania ha sido testigo de una violación de su política de inmigración. el Partido Alternativa para Alemania

Afirma, y ​​no se equivoca, que ha cumplido sus exigencias en materia de política de inmigración, porque el gobierno federal y los partidos CDU y CSU están copiando y aplicando en gran medida sus posiciones. Mucha gente no se da cuenta de lo cerca que está esto de las posiciones de AfD.

Hace apenas unos años, la entonces canciller alemana, Angela Merkel (CDU), se negó rotundamente a cerrar la frontera. Hace apenas dos años, hubiera sido difícil imaginar que el líder de la CDU, Friedrich Merz, y el líder del CSU, Markus Söder, exigieran un cambio radical en el rumbo de la política de inmigración. O uno gobierno federal Se rindió bajo el liderazgo del Partido Socialdemócrata e implementó varias medidas que significaban sobre todo una cosa: deportaciones a gran escala, incluso a países como Afganistán, o controles fronterizos en todas las fronteras exteriores.

¿Pero podría hacerse realidad la “reinmigración” exigida por el AfD?

Hoja informativa Preguntas sobre la distribución de Fratcher La economía social de mercado ya no funciona: Marcel Frascher, director del Instituto Alemán de Investigación Económica, escribe dos veces al mes sobre la creciente desigualdad. Al registrarte obtienes política de privacidad

nota. ¡Gracias! Te hemos enviado un correo electrónico. Consulta tu casilla de correo y confirma tu suscripción al newsletter. READ Se dice que los humanos expusieron virus corona en Internet.

En primer lugar, debemos darnos cuenta de que el término “reinmigración” utilizado por el AfD es una distorsión insidiosa de la historia alemana. Originalmente se utilizó para la migración de regreso de alemanes que habían huido del régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente judíos y otras personas perseguidas. Según el plan de AfD, tres grupos serán expulsados ​​de Alemania o presionados: los solicitantes de asilo, los no ciudadanos y los llamados ciudadanos “no integrados”, que se verán obligados a abandonar el país bajo “una intensa presión para adaptarse”. ” y “leyes hechas a la medida”. Por tanto, lo que exige la AfD no es una “reinmigración”, sino un programa de expulsión.

Alemania ha sido un país de inmigración durante los últimos 250 años. Entre 1820 y 1920, seis millones de alemanes emigraron a Estados Unidos y muchos más a países europeos vecinos o al extranjero.. Tantos alemanes emigraron a los EE.UU. que en el siglo XIX hubo una votación en el Congreso de los EE.UU. sobre el idioma oficial y el alemán era sólo ligeramente inferior al inglés. En resumen, durante la mayor parte de la historia alemana de los últimos 250 años, los alemanes se han beneficiado de la apertura y la voluntad de otros países para darles la bienvenida a sus países. Por supuesto, los alemanes, como todos los demás inmigrantes, a menudo no fueron recibidos con los brazos abiertos, pero Alemania hoy también tiene una responsabilidad histórica en este sentido.

También hay una importante migración

con Inmigración Alemanes Después de la Segunda Guerra Mundial y del reclutamiento selectivo de trabajadores del sur de Europa y Turquía a partir de los años 50, Alemania se convirtió en un país de inmigración. Hoy en día, una de cada cuatro personas en Alemania tiene antecedentes migratorios, es decir, nació en el extranjero o tiene al menos uno de sus padres que vino del extranjero. Cinco millones de personas en este país son musulmanes. Alemania ha sido durante mucho tiempo un país de inmigración y el Islam, como otras religiones además del cristianismo, pertenece a Alemania.

Mire los números y los hechos muestranAl mismo tiempo, Alemania también es testigo de una inmigración masiva. En 2023, 2 millones de personas emigraron a Alemania, pero también emigraron 1,3 millones de personas.

El grupo más numeroso de inmigrantes son los alemanes, con aproximadamente 300.000 personas al año. El número de inmigrantes alemanes ha aumentado significativamente en los últimos veinte años y casi se ha triplicado. También hay un gran número de repatriados alemanes, pero con aproximadamente 80.000 netos por año, la inmigración alemana es significativa. Incluso en comparación con Europa, una proporción inusualmente grande de ciudadanos en Alemania está abandonando su país. Los cuatro países receptores más importantes son Austria, Suiza, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Además, hay un éxodo masivo de casi un millón de solicitantes de asilo y ciudadanos extranjeros. Los cuatro principales países objetivo son Rumania, Ucrania, Polonia y Bulgaria.

¿Cuáles son las razones de la migración? ¿La gran mayoría de los inmigrantes emigran de Alemania debido a factores de atracción, es decir, porque son principalmente más atractivos en otros lugares? ¿O la explicación radica principalmente en factores de expulsión, porque mucha gente no se siente cómoda o bienvenida en Alemania? ¿Se trata de un caso de “nueva inmigración”? Hay pocos estudios sistemáticos sobre esta cuestión.Pero hay muchos indicios de que no es sólo económico. A menudo se rumorea que los médicos y otras personas altamente cualificadas son quienes consiguen mejores condiciones laborales y salarios más altos en Suiza. Ciertamente esto es en parte cierto, pero otras explicaciones no son menos importantes..