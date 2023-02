Miles de personas fueron evacuadas en el concierto de Roland-Kayser-Schlager

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Lisa Klugmeyer

Un momento impactante para Roland Kaiser y sus fanáticos. En su concierto en Oldenburg, la alarma contra incendios suena repentinamente. Todos tuvieron que abandonar el salón y los bomberos tuvieron que actuar.

Oldenburg – “It’s all right” dice la nueva canción de Roland Kaiser (69). Pero en su concierto en Oldenburg, nada parecía estar bien por un corto tiempo. Se suponía que la estrella del pop actuaría frente a miles de fanáticos en Oldenburg el jueves por la noche (23 de febrero de 2023). Pero antes de que pudiera cantar un verso, los bomberos despejaron el patio de EWE.

Miles de personas fueron evacuadas en el concierto de Roland Kaiser

El 10 de mayo, Roland Kaiser cumplirá 70 años. Para celebrar su cumpleaños, la estrella del éxito se encuentra actualmente de gira por Alemania con su nuevo álbum, Perspectives. Incluso el colega de Schleger, Nino D’Angelo, escribió el título “It’s All Right” para el álbum actual. El 23 de febrero hizo escala en Oldenburg (Baja Sajonia).

Pero incluso antes de que Roland Kaiser apareciera en el podio, la alarma contra incendios se disparó repentinamente en el salón de eventos. A todos los visitantes, al menos varios miles, se les pidió por altavoz que abandonaran el edificio, según informaron varios portales en línea. Finalmente, tuvieron que llegar los bomberos para comprobar si había algún peligro para Roland Kaiser y su afición.

¿ya saben? El mayor golpe de Roland Kaiser vino de la frustración En mayo de 1980, Roland Kaiser lanzó su sencillo más exitoso hasta la fecha, “Santa Maria”. Kaiser explicó la idea de crear Santa María: “Ambos vaciamos una botella de vino tinto cuando surgió el título. De hecho, Norbert Hammerschmidt y yo bebimos solo por frustración porque nuestra versión original de ‘Santa María’ acababa de ser rechazada. [sie] No seas lo suficientemente sentimental y romántico. Entonces pensamos: OK, ahora tienes tu conjunto romántico, y lo entiendes. […] en el extremo. Comentario de la compañía discográfica: “¡Eso es genial! Estamos grabando eso”. READ "Los Geissens": Robert sufre una dolorosa operación en alta mar

Operación Bomberos en el concierto de Roland Kaiser: solo falsa alarma

Pero no salvaje: al cabo de unos diez minutos todo se volvió a dar claro. Afortunadamente, la alarma no fue causada por un incendio, sino por un sistema de alarma contra incendios defectuoso. Los fanáticos de Roland Kaiser finalmente pueden volver a la escena y el concierto puede comenzar según lo programado a las 8 p.m. El breve momento de conmoción no estropeó el ambiente. “Tuvimos un concierto increíble en Oldenburg”, dijo la exitosa estrella después en Instagram.

