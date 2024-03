Millones de padres ahora pueden animar

El próximo pago vence en marzo, razón por la cual millones de padres pueden celebrarlo ahora. Especialmente hoy en día, cada euro es muy necesario y ayuda a las familias a planificar sus presupuestos.

La prestación por hijos es un apoyo importante para las familias

Cualquiera que tenga hijos sabe lo cara que puede ser la vida. Después de todo, a la descendencia no le debería faltar nada. Especialmente hoy, cuando los precios de los alimentos y el costo de vida en general han aumentado, este apoyo a las familias es más importante que nunca. Porque la comida, la bebida y la ropa están lejos de ser suficientes. Los niños necesitan mucho más que eso, por lo que las familias que no cuentan con manutención infantil deben pensar seriamente de dónde obtendrán el dinero. Los padres con bajos ingresos también tienen la oportunidad de solicitar el subsidio por hijo. A través de este servicio adicional, las familias reciben otro pago económico para poder mantener a sus hijos.

Pague en marzo: diferentes fechas de parto para bebés

Para que las familias puedan planificar mejor financieramente, hay un resumen de las fechas de cada mes del año sobre cuándo se pagará la manutención y el subsidio infantil. Sin embargo, esta no es una fecha única, sino que depende del último dígito del número de prestación por hijos que recibe cada padre del niño. Si tiene varios hijos, se calculará el importe de la prestación por hijo para el primer hijo. El pago de la prestación por hijo y del subsidio por hijo depende de la cifra final. Cualquiera con el número final 0 puede esperar el 5 de marzo de este mes, porque esa es la fecha en la que se pagará la manutención de los hijos. La última fecha de pago es el 20 de marzo para el número final 9. Sin embargo, es posible que los fondos no aparezcan en la cuenta hasta un día después, ya que la fecha de pago no tiene que ser el mismo día en que se recibió en la cuenta. Pero al menos los padres con hijos pueden planificar sus gastos.