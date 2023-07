Berlina.

El aguacate es un alimento especialmente rico y saludable. Se dice que es una fuente de vitamina D. ¿Es esto realmente cierto?

A menudo se recomienda en Internet: si quieres tomar vitamina D, come un aguacate. Especialmente en los meses de invierno, debe ser un vegetal popular Deficiencia vitaminica Dibujado Pero, ¿es esto realmente cierto?

Muchos blogs y artículos en línea informan que el superalimento contiene 3,43 mcg de vitamina D. Sin embargo, si miras las fuentes científicas, esto no se puede confirmar.

Ya uno al año Un estudio de los Estados Unidos publicado en 2013 Mostrar claramente: palta Contienen muchas vitaminas importantes, pero la vitamina D no es una de ellas. También informe de Instituto Max Roebner Este mito es refutado. Allí dice: “El contenido de vitamina D en los aguacates crudos de 3,43 mcg fue determinado analíticamente por un laboratorio contratista acreditado, pero no pudo ser confirmado por mediciones posteriores. En cambio, no se pudo encontrar vitamina D en los aguacates crudos”.













Aguacate: la desinformación es particularmente frecuente en Alemania

Entonces, ¿cómo llegó la desinformación al mundo? De hecho, el mito del aguacate se difunde principalmente en los países de habla alemana. El motivo puede ser una entrada incorrecta de alemán. Clave federal de alimentos es, que ahora ha sido corregido. Esta información puede haber sido recopilada por varios blogueros de alimentos y nutricionistas.

Los aguacates son ricos en vitaminas, pero la vitamina D no es una de ellas. Foto: Image Alliance/Westend61 | Simona Bellola

Sin embargo, los aguacates son muy saludables y contienen muchos nutrientes importantes. Las verduras no contienen vitamina D, pero sí vitaminas K, A y E.

Sin embargo, el defecto real de los aguacates es su mala calidad. Evaluación del ciclo de vida. Los aguacates verdes generalmente se cosechan en Perú o Chile y luego uno a la vez Barco de carga a Europa. Se requieren grandes cantidades de energía solo para el transporte. En Europa, se almacena específicamente para la maduración. A esto se suma el alto consumo de agua en las fincas de aguacate. Un kilo de aguacate necesita una media de 1.000 a 1.500 litros de agua. (Espectáculo)